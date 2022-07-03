CHP'li Ahmet Akın: 'Genel Aydınlatma Tarifesi Bir Yılda Yaklaşık 6 Kat Arttı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, genel aydınlatma tarifesinin son bir yılda 6 kat artarak şirketlere milyarlarca lira tutarında ek gelir sağlandığını belirtti. Akın, "Ek bütçede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilen ek ödenek ile genel aydınlatma bütçesi de 2,5 kat arttı. Genel aydınlatma tarifesine yapılan zam bugün konut tarifesini ikiye katlıyor. İktidar vatandaşın faturasını düşürmek yerine şirketlerin kasasını dolduruyor. 2021 yılında 3,8 milyar lira ödenirken; 2022 yılı için yaklaşık 9,2 milyar lira tutarında genel aydınlatma ödeneği ayrılmış durumda" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte genel aydınlatma tarifesine yapılan zamla özel dağıtım şirketlerinin kasasına kamudan milyarlarca lira tutarında kaynağın aktarılacağını açıkladı. Akın'ın, genel aydınlatma tarifesine ilişkin raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

GENEL AYDINLATMA TARİFESİNİ EPDK BELİRLİYOR: Genel aydınlatma tarifesi EPDK tarafından belirleniyor. Genel aydınlatma kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile vatandaşların ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu kapsıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden dağıtım şirketlerine EPDK tarafından belirlenen genel aydınlatma tarifesi kapsamında ödeme yapılıyor.

GENEL AYDINLATMA 6 AYDA 2 KAT, BİR YILDA 6 KAT ARTTI: Genel aydınlatma tarifesi 2022 yılına kadar genellikle konut tarifesinden daha düşük tutardayken, son bir yılda yapılan artışlarla bu tablo tam tersine döndü. 1 Temmuz 2021 yılında 43 kuruş olarak belirlenen tarife, 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan fahiş zamla 1 lira 38 kuruşa yükseldi. 1 Nisan 2022 tarihinde 2 lira 4 kuruşa çıkan tarife son olarak 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla de 2 lira 56 kuruşa çıktı. Buna göre genel aydınlatma tarifesi son bir yılda yüzde 495 oranında artmış oldu. Temmuz 2021'de konut tarifesinin yaklaşık yarısı tutarında olan tarife bugün konut tarifesinin neredeyse iki katına çıktı.

EK BÜTÇE İLE GENEL AYDINLATMA ÖDENEĞİ 2,5 KAT ARTTI: İktidarın TBMM'den geçirdiği ek bütçede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine verilen genel aydınlatma ek ödeneği bakanlığın 2022 yılı bütçesini geçti. Bakanlığı ek bütçe ile 5 milyar 400 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı. 2022 yılı bütçesinde 3 milyar 791 milyon 428 bin TL olan aydınlatma ödeneği 9 milyar 191 milyon 428 bin TL'ye çıktı. Başka bir deyişle genel aydınlatma ödeneği yaklaşık 2,5 kat artırılmış oldu.

2021'DE 3,8 MİLYAR LİRA ÖDENDİ, 2022'DE 9,2 MİLYAR AYRILDI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2020 yılında özel dağıtım şirketlerine 3 milyar 5 milyon 422 bin TL tutarında genel aydınlatma ödemesi yapılırken, 2021 yılında bu tutar 3 milyar 849 milyon 799 bin TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı için yaklaşık 9,2 milyar lira tutarında bütçe ayrılması özel dağıtım şirketlerinin kasasına bir yılda yaklaşık 2,4 kat tutarında daha fazla ödeme yapılması anlamına geliyor."

'MİLYARLARCA LİRA VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKACAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, iktidarın milyonlarca vatandaşın faturasını ödeyemediği için elektriğinin kesildiği bir dönemde vatandaşı rahatlatmak yerine; 21 dağıtım şirketine kamudan milyarlarca lira tutarında kaynak aktardığını söyledi. CHP'li Akın, şu açıklamayı yaptı:

"2021 yılında 3,5 milyonu aşkın abone faturasını ödeyemediği için elektriksiz kaldı. İktidar Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşanırken; yılbaşında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yaptı. Şimdi ise milyarlarca lira tutarında kamu kaynağını yine özel şirketlere aktarmaya hazırlanıyor. Dağıtım şirketlerine ödenecek genel aydınlatma bedeli bir yılda neredeyse 2,5 kat arttı. Milyarlarca lira Hazine'den - yani vatandaşın cebinden çıkacak."

ANKA / Güncel