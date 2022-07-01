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CHP'li Ahmet Akın, dedesinin İstiklal Madalyası'nı aldı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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CHP'li Ahmet Akın, dedesinin İstiklal Madalyası'nı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kurtuluş Savaşı'nda Akıncı Müfrezesi ile Milli Ordunun kuruluşunda hizmetleri bulunan dedesi adına hazırlanan İstiklal Madalyası'nı aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kurtuluş Savaşı'nda Akıncı Müfrezesi ile Milli Ordunun kuruluşunda hizmetleri bulunan dedesi adına hazırlanan İstiklal Madalyası'nı aldı.

Merhum Gönenli milis Ahmet Akın'ın İstiklal Madalyası, oğlu Dursun Akın, torunları Ahmet, Akın ve Cenk Akın'a Gönen ilçesinde teslim edildi.

Milletvekili Akın, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'in evladı olarak, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında canlarını hiçe sayarak vatan için bayrak için özgürlük ve bağımsızlık için mücadele verenlerin torunları olarak göğsümüzde büyük bir gurur taşıyoruz. Balıkesirli hemşehrilerim gibi Balıkesir'in yiğit evlatlarının torunları olmaktan gurur duyuyorum. Türk milletinin emperyalizmin işgaline karşı gösterdiği vatanseverlik duygusu ile bu uğurda verdikleri mücadelenin bir neferi olan dedem Ahmet Akın, 17 yaşından 22 yaşına kadar işgallere karşı direnmiş, düzenli ordunun kurulması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde vatan topraklarının işgalden temizlenmesinde Milli Mücadele gazisi olarak canını vatanına siper etmiş. Bu vatan için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyorum."

AA / İlkan Toprak - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Akın Balıkesir Güncel Haberler

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