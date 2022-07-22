CHP'li Ağbaba: "Gazilerimizin Hepsi Birdir, Ayrım Yapılamaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "15 Temmuz gazisi ayrı, Güneydoğu'daki gazi ayrı, muharip gazi ayrı bu doğru bir şey değil. Gazilerimizin hepsi birdir. Bunlar arasındaki ayrıma da son vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ağbaba, "Biz bu meseleyi de çözeceğiz. Size de buradan taahhüdümüz ve sözümüz olsun. Size söylüyorum; siz de tercihinizi ona göre yapın değerli arkadaşlar. Hem kafanıza vuruyorlar hem haksızlık yapıyorlar hem de oyunuzu vermeyin" dedi.

"DİĞER GAZİLERLE BİZİM ARAMIZDA AYRIM VAR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizim bazı sorunlarımız var, onları gündeme getirmek istiyoruz. Biz muharip gazileriz, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldık. Akdeniz, Ege Denizi, Kıbrıs'ın etrafını, çevresini biz aldık. Ama bakıyoruz, hiçbir şey yapmamışız gibi; bizi hiç güncellemiyorlar. Biz orada 498 tane şehit verdik, 70 tane mücahit, 250 sivil halk öldü. Bunlar da şehit. Diğer gazilerle bizim aramızda ayrım var; onların çocukları işe alınıyor, ÖTV'siz araba ve faizsiz kredi veriliyor. Bizler de bunlardan bekliyoruz" dedi.

Cengiz, "Kıbrıs'ta bir okula 100 kişiyi toplamışlar, okulu yakacaklardı. Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelmişti, bu konu orada da konuşuldu. Biz o okulu sabahki çatışmada aldık. Sabahleyin okulu boşalttık 100 kişi çıktı. Kıbrıs Cumhurbaşkanımız, '7 yaşındaydım beni siz kurtardınız' dedi. Bizim şeylerimiz çok ama bir şey yapmamışız gibi haklarımız verilmiyor" dedi.

"AYRIM DEVAM EDİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Kendi gazileri, şehitleri arasında ayrım yapmak devlete yakışmaz. Yıllardan beri gündeme getiriyoruz arkadaşlarımız gündeme getiriyor Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel gündeme getiriyor. Bizler gündeme getiriyoruz. Ama ayrım devam ediyor" dedi. "Sanki siz savaşmadınız, bu ülke için canınızı feda etmediniz gibi bir hava estiriliyor" diyen Ağbaba konuşmasında şunları söyledi:

"En yaralayıcısı da bu, siz olmasaydınız Kıbrıs'ta o çıkartma olmasaydı çok büyük katliamlar yaşanacaktı. Sizlerin sayesinde bu katliam önlendi. Tekrar buradan hem o çıkartmanın kahramanı Kıbrıs Fatihi rahmetli Bülent Ecevit'i, yine iktidar ortağı Necmettin Erbakan'ı rahmetle analım. Şehit olanları rahmetle anarken, yaşayanlara da Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Türkiye bugün hala Akdeniz'de varlığını her şeye rağmen koruyabiliyorsa sizlerin, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde. Türkiye hala bugün Akdeniz'de egemenliğini koruyabiliyorsa sizlerin sayesindedir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sizde söylediniz; maalesef hem maaş anlamında ayrımcılığa uğruyorsunuz en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira, sizin aldığınız maaş 2 bin 200 lira. Hiçbir haktan faydalanamıyorsunuz. Diğer gazilerin, şehitlerin haklarından hiç faydalanamıyorsunuz. Çocuklarınız işe giremiyor. ÖTV'siz araç alamıyorsunuz ve maaşlarınızda çok düşük.

"HAKSIZLIK YAPIYORLAR, OYUNUZU VERMEYİN"

Şunu söyleyelim buradan ifade edelim; iktidara geldiğimiz zaman nasıl ki söz verdiğimiz her şeyi ya yapıyoruz ya yaptırıyoruz, bilin ki muharip gazilerin de problemlerini çözeceğiz. Şehit ve gazi ayrımına son vereceğiz. 15 Temmuz gazisi ayrı, Güneydoğu'daki gazi ayrı, muharip gazi ayrı bu doğru bir şey değil. Gazilerimizin hepsi birdir. Bunlar arasındaki ayrıma da son vereceğimizi söylemek istiyoruz. Nasıl ki 3600 ek gösterge verildi, KYK borçlarının faizleri silindi, emekliye iki maaş ikramiye verildiyorsa, asgari ücret bu seviyeye geldiyse, taşerona kadro verildiyse, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde. O ilk olarak gündeme getirdi. Bazı köşe yazarları efendime söyleyeyim 'daha önce yapacakmış, planı da varmış da öyle olmuş.' ya kardeşim planında varsa daha 3 ay önce öğrencilerle konuşuyorsun 'böyle bir şey mümkün değil' diyorsun. Biz bu meseleyi de çözeceğiz. Size de buradan taahhüdümüz ve sözümüz olsun. Size söylüyorum; siz de tercihinizi ona göre yapın değerli arkadaşlar. Hem kafanıza vuruyorlar hem haksızlık yapıyorlar hem de oyunuzu vermeyin."

ANKA / Güncel