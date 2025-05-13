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CHP'li Adem'den 2025 Yılı İçin Açıklanan Yaş Çay Alım Fiyatlarına Tepki: "Bu Fiyat, Üreticinin Sırtına Yük Bindirmekten Başka Bir Anlam Taşımıyor"

CHP'li Adem'den 2025 Yılı İçin Açıklanan Yaş Çay Alım Fiyatlarına Tepki:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem,  2025 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Açıklanan rakamlar üreticiye değil, enflasyonla makyajlanan piyasa algısına hizmet ediyor. Gübre, mazot, işçilik gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar karşısında bu fiyat, üreticinin sırtına yük bindirmekten başka bir anlam taşımıyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem,  2025 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Açıklanan rakamlar üreticiye değil, enflasyonla makyajlanan piyasa algısına hizmet ediyor. Gübre, mazot, işçilik gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar karşısında bu fiyat, üreticinin sırtına yük bindirmekten başka bir anlam taşımıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı  Erhan Adem, 2025 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatıyla ilgili yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaş çay alım fiyatı bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'müjde' olarak sunulan 25,44 TL'lik alım fiyatının içinde herhangi bir destekleme primi bulunmamaktadır. Oysa geçtiğimiz yıl yaş çay taban fiyatı 17 TL olarak açıklanmış ve üzerine 2 TL'lik destekleme primi eklenmişti. Bu yıl hem üreticinin beklentisi hem de gerçek maliyetler göz önüne alındığında, açıklanan 25,44 TL'lik fiyat ne müjdedir ne de vicdana sığar.

"Üreticinin sırtına yük bindirmekten başka bir anlam taşımıyor"

Açıklanan rakamlar üreticiye değil, enflasyonla makyajlanan piyasa algısına hizmet ediyor. Gübre, mazot, işçilik gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar karşısında bu fiyat, üreticinin sırtına yük bindirmekten başka bir anlam taşımıyor.

"Üreticinin aklıyla alay etmektir"

Rakamlarla oynayarak destek veriyoruz görüntüsü vermek, üreticinin aklıyla alay etmektir. Çay üreticisinin hakkı, hakkaniyetle ve şeffaf bir şekilde teslim edilmelidir. Bir yıl destekleme verip ertesi yıl sessizce geri çekmek, üreticiyi yokluğa mahküm etmektir. Üreticinin alın terini 'müjde' diye paketleyip sırtına enflasyon yükü bindiren bu anlayışı kabul etmiyoruz.

"Üreticiye uzak masa başı planlarla kararlar alıyor"

Bununla da kalınmıyor; Tarım ve Orman Bakanlığı çay üreticisinin sorunlarını yerinde görmek yerine, üreticiye uzak masa başı planlarla kararlar alıyor. Oysa çay sadece bir ürün değil, Karadeniz'in kültürü, ekonomisi ve geleceğidir. Yarın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz: Çay üreticisine müjde değil, adalet gerekiyor. Alın terinin, emeğin ve toprağın hakkını teslim edecek bir tarım politikası gerekiyor.

Allah bu memleketin çiftçisinin başına hayırlı bir iktidar versin. Biz CHP olarak bu karanlık tabloya son vermeye; çay üreticisinin hakkını alacağı, desteklerin şeffaf ve sürdürülebilir olacağı, tarımın yeniden stratejik sektör ilan edileceği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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