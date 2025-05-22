CHP'li Adem: Ayva Üreticileri Zirai Don Sonrası Ücretlerini Ödeyemiyor

(ANKARA) - Sakaryalı ayva üreticileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, nisan ayında yaşanan zirai donun ardından bahçeleri yüzde 90 zarara uğrayan çiftçilerin ayakta kalma şansının olmadığını söyledi. Adem, "Devlet bir türlü elini uzatamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı hala komisyonları gönderecek. Ziraat mühendisi arkadaşlar gelmiş, tutanak tutmuş, zarar tespiti yapılmış ama bir açıklama yok. Ben buradan hiçbir şey yapılmayacağını, bu çiftçinin hiçbir derdinin de çözülmeyeceğini anlıyorum. Çiftçi yine kaderiyle baş başa bırakılacak. Yazıktır, günahtır, görün artık" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Sakarya'nın Gevye ilçesi Doğantepe köyünde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin maliyet kalemlerinden biri olan tarım ilaçlarını veresiye aldıklarını, bu sebeple borçlandıklarını söyleyen bir ayva üreticisi, yaşadığı sorunları şu sözlerle anlattı:

"Biz köylü olarak bayiden, zirai dükkanlardan ilaç almaya gittiğimizde genelde veresiye alınıyor. Ürün satışında ödeniyor. Diyelim, bütün komşular 500, 750 bin lira borç yaptı. İlacını aldı, gübresini aldı, mazotu zaten krediyle alıyor. Bu sene meyve hiçbirinde olmadı. İlaç parası sene sonunda ödenecek. Bunun için köylü bir zahmet çekecek. Bunu ödedi diyelim. Seneye tekrar ilaç alacak. Seneye bu zamana kadar geliri yok. İlaç alacağı zaman bu seneki ilacın parasını vermezse adam seneye ilaç vermeyecek."

"Kara kara düşünüyoruz"

Tarladaki ayva ağaçlarından bu yıl hiç ürün almayacaklarını söyleyen çiftçiler, yine de ağacının bakımının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Üretici, CHP'li Adem'in "Peki bu masrafları nasıl karşılayacaksınız" sorusuna karşılık "Bilmiyoruz. Köylü kara kara düşünüyor. Köylünün durumu bozuk. Devletten de bir destek gelir mi gelmez mi... Bugün Avrupa ülkesi olmuş olsak, bir Hollanda'da olsa Hollanda'nın çiftçisine gider, Hollanda hükümeti yarı yarıya destek verir ama biz de bunun olacağı da meçhul. Yani kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 90-95'lere varan zararda çiftçinin ayakta kalma şansı yok"

Çiftçilerin ardından Adem, şunları söyledi:

"Sakarya ilimizin, Gevye ilçesinin Doğantepe köyündeyiz. Bu köy, Türkiye'de en çok ayva üretiminin yapıldığı bir bölge ve Avrupa'ya ve dünyanın birçok ülkesine ihracatın yapıldığı bir bölge. Maalesef geçen yıldan da birçok sıkıntısı olan çiftçilerimizle görüştüm. Birçoğu malını tüccara kaptırmış, parasını alamamış. Geçen yıldan bir sıkıntıları var. bu sene de don olayı olunca yüzde 90-95'lere varan bir zarar var. Maalesef çiftçinin ayakta kalma şansı yok. Çiftçilerimizin ilaççıya borcu var, banka kredileri borcu var, gübre bayilerine borcu var. Sulama yapmak zorunda çünkü gelecek sene ağaçların tekrar meyveye yatabilmesi için hem bakımlarının, ilaçlarının ve gübrelenmesinin tam yapılması gerekiyor hem de sulamasının tam yapılması gerekiyor. Yani aslında bu zamana kadar yaptığı masraflardan da ekstra masraflar var. Ama hala devlet yetkililerinden bir açıklama yok.

"Devlet bir türlü elini uzatamadı"

Normalde bu zaman kadar 36 ilimizde olmuş bu afeti, afet kapsamı programına alıp çiftçilerimizi rahatlatacak bir açıklama yapmak zorundaydı. Bakımların yapılabilmesi, ağaçlarımızın gelecek seneye hazır olabilmesi için tekrar bir faizsiz bir kredi açmalı. Kredi borçları var, onları ötelemeli. Bayilere, gübrecilere borçları var, bunların kapanması gerekiyor. Ama devlet bir türlü elini uzatamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı hala komisyonları gönderecek. Ziraat mühendisi arkadaşlar gelmiş, tutanak tutmuş, zarar tespiti yapılmış ama bir açıklama yok. Ben buradan hiçbir şey yapılmayacağını, bu çiftçinin hiçbir derdinin de çözülmeyeceğini anlıyorum. Çiftçi yine kaderiyle baş başa bırakılacak. Yazıktır, günahtır, görün artık."