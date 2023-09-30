CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri İstanbul'da toplandı

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da istişare toplantısında bir araya geldi.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, toplantıda, daha önce 5 ilde yapılan toplantıların 6'ncısı için bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Göksu, 5 yılın sonunda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini ifade ederek, "Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır. Göreve geldikleri günden itibaren, beceriksizliklerine bahane arayan CHP'li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu şehirlerimiz her geçen gün geriye gitmiş ve büyük bir yönetim kuraklığı ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"İstanbul son 5 yılda her alanda geriye gitmiştir"

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almadığını kaydederek, "Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir." diye konuştu.

İstanbul'un son 5 yılda her alanda geriye gittiğini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar lira olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir. 'Öz kaynakları iki katına çıkaracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB'yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir. 2017 yılında İBB bütçesinin yüzde 56,9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yılları arasında bütçenin yatırıma ayrılan oranı yüzde 36'dır. Bir başka deyişle İstanbul'da yatırımlar 3'te 1 oranında azaltmıştır."

İETT otobüslerinin bakımı için yapılan 6,9 milyar liralık ihalenin 4,1 milyar liralık kısmının, bir CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verildiğini aktaran Göksu, sırf yandaş olduğu için tercih edilen firmanın otobüslerin bakımını yapmadığını, böylece milyonlarca İstanbullunun yollarda sıkıntı çektiğini kaydetti.

Göksu, 5 yılda çevre-yeşil konusunda elle tutulur hiçbir yatırım yapmayan CHP'li İBB yönetiminin, arıtma tesisi projelerini durdurduğunu, kente dikilen ağaç sayısını yüzde 75 azalttığını aktardı.

"Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye'ye göstermişlerdir."

CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olduğunu kaydeden Göksu, "Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanların şehirlerine hiçbir katma değerde bulunmadığını vurgulayarak, "Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye'ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur." diye konuştu.

Göksu, 11 ilin sınırları içinde yaşayanlara seslenmek istediklerini belirterek, "Lütfen müsterih olunuz. Şehirlerinizin kaybettiği yılları geri kazandıracak ve şehirlerinizi geleceğe taşıyacak irade, samimiyet ve heyecan, AK Parti kadrolarında vardır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir şahlanışa kalktığı bu günlerde, yaşadığınız şehirler de bu şahlanışa dahil olacaktır. Milletimizin takdiri, bizlerin de samimi gayretleri ile bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları

Tevfik Göksu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentte olası depreme karşı yapılan hazırlıklara ilişkin soruya Göksu, göreve gelir gelmez deprem bütçesini 6 kat düşüren CHP'li İBB yönetiminin, İstanbul'un en hayati meselesi olan depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda her yıl bir tweet atmaktan başka bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

Deprem konusunda dünyada en fazla çalışma yapan kentlerden biri olan İstanbul'daki yapıların 4 milyonunun 2000 yılından sonra inşa edildiğine dikkati çeken Göksu, şöyle devam etti:

"1 milyon 500 bin, 1 milyon 600 bin konut, bağımsız bölüm dönüşmesi gereken yapı stokudur. Bunun 600 bini de ivedilikle dönüşmesi gereken yapı stokudur. Bunun şu anda 170 bininin inşaatı devam ediyor. Bu 170 binin 130 bini AK Partili belediyelerle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 30 bini de özel sektör tarafından yürütülüyor. Büyükşehir ne yapıyor derseniz? Yaklaşık şu anda Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm konut sayısı sadece 546."