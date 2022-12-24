CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "İktidar; Siyasi Mücadelesini Mertçe Yapmak Yerine Yarışa Avans Olarak Başlamak...

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya’da toplandı. 11 büyükşehir belediye başkanının altına imza attığı sonuç bildirgesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun okudu. Büyükşehir Belediye Başkanları, “Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa ‘avans’ alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet; iradesine Saraçhane’de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir... Devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz: Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir” açıklamasını yaptı.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya'da toplandı. 11 büyükşehir belediye başkanının altına imza attığı sonuç bildirgesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun okudu. Büyükşehir Belediye Başkanları, "Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa 'avans' alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet; iradesine Saraçhane'de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir... Devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz: Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir" açıklamasını yaptı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bugün Konya'da toplandı. Toplantının ardından belediye başkanları, ortak bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in imzasıyla, yazılı olarak da yayınlanan ortak açıklamayı, Konya'da; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun okudu.

"İSTERDİK Kİ, İLİN YÖNETİCİLERİ BURADA OLSUN"

Torun, "İsterdik ki, aslında; bazı yöneticilerimiz de burada olsun, ilin yöneticileri. Burada bulunmamalarının üzüntüsünü yaşadık. Her şeyiyle mükemmel bir iki gün geçirdik. Güzel de bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanlarımız, sorunlarını tartıştılar, önerilerini ortaya koydular" dedikten sonra, belediye başkanları toplantısının sonuç bildirgesini şu sözlerle aktardı:

"Türkiye'nin en büyük 11 kentinin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, 39. buluşmamızı bu kez Konya'da gerçekleştirdik. Hoşgörüyü, herkese ve her fikre açık olmayı, toleransı Anadolu coğrafyasına işleyen, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kentinde, vuslatın 749. yıldönümünde, Konya'da çalışmamızı tamamlamaktan son derece memnunuz.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİN BEKASINA BİR SALDIRIDIR"

Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi, iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu anti-demokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere, kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vahametini ortaya koymaktadır.

Mevcut rejiminin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

"PANİĞİN VE TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR"

Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa 'avans' alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet; iradesine Saraçhane'de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir.

"MİLLET; KENDİSİNE SINIRSIZ GÜÇ VEHMEDENLERE SANDIKTA TARİHİ BİR DERS VERECEKTİR"

Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha; devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz:

Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayan birçok hukuksuzluk ve birçok anti-demokratik müdahale gerçekleşti. Bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak bertaraf oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasal mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. Bu karar da Türkiye'yi rotasından çeviremeyecektir.

Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir.

Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş; her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Bizler, bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış ancak yılmamış, teslim olmamış, boyun eğmemiş; dirayetle, basiretle Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, Altılı Masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş Belediye Başkanlarıyız.

"BU YOLCULUKTA, GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır. Unutmayın, 'Hiç bir koltuk, Türkiye'nin demokrasisi, milletin huzuru ile oynamaya değmez. İktidarın görevi, huzur ve sükün içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararlara imza atmak bu süreçte hiçbir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz.

"BİZ DE UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEYECEĞİZ"

Adalet, demokrasi, hak ve hukuk yolunda el ele, kol kola, omuz omuza yürüyerek bu birlikteliği daha da büyüteceğiz ve gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız. Bu yolda, hep birlikte neler yapacağımızı da herkes görecek. Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' Biz de umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Milletimiz de umudunu asla yitirmeyecektir."