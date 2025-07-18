CHP, LGS İddiaları İçin Suç Duyurusunda Bulundu

CHP, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Görevi kötüye kullanma', '6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Özçağdaş, günlerdir LGS ile ilgili süreçleri tartıştıklarını belirterek, "Bu yıl 963 bin çocuğumuz aylarca, yıllarca çalışarak LGS sınavına girdiler. Bu sınav devam ederken sözel bölümü tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının kitapçığı, fotoğrafı değil, kitapçığı dolaşmaya başladı. Sayısal soruları bunun akabinde yine WhatsApp gruplarında görülmeye başlandı. Bu sorunları dile getirdiğimizde Sayın Bakan, LGS kitapçığıyla ilgili iddialarımızın doğru olduğunu; ancak sözel sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini söylemişti. Bu birkaç açıdan yanlış. Bir; bu iki oturumlu tek sınav. Dolayısıyla sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. İki; sayısal devam ederken de ilgili kişiler sayısal sorularına sahip olduklarını söylediler. Bazıları gruplarda sayısalla ilgili soruları da paylaştılar. Bu işin Sayın Bakan tarafından çarpıtılan birinci bölümü. Maddi gerçeklik şudur. LGS soruları kitapçık şeklinde yani matbaaya giden soruların dijital ortamdaki hali daha sınav bitmeden insanların eline geçti. Bu Bursa'da oldu. Sadece tek bir yere sızmadığı anlaşıldı. İstanbul'da oldu, Adana'da oldu. Bunları dile getirdim. Akabinde diğer illerden de benzer yaşanmışlıklar anlatıldı. Dolayısıyla ortada net bir gerçeklik var. LGS sınav kitapçığı sınavdan önce sızmıştır. Birilerinin eline geçmiştir. Bu sadece tek bir kentte yaşanmamıştır" dedi.

Özçağdaş, iddiaların araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Dün 29 kişiye soruşturma, Bilgi İşlem Genel Müdür'ünün görevden alınması. Ama Yusuf Tekin'in hayal alemine bakarsanız ortada hiçbir sorun yok. Neden görevden aldınız Bilgi İşlem Genel Müdürünü? Neden soruşturma açtınız 29 kişiyle ilgili? Gerek tam puan alan 719 öğrencimiz, gerek 1 yanlış, 2 yanlış, 1 boş, 2 boş, çok az hata yaparak yüksek puan alan öğrencilerimiz, gerekse sınava katılan tüm öğrenciler masumiyet karinesi çerçevesinde masumdurlar" diye konuştu.