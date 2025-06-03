CHP Kurultayında Oy Hilesi İddiaları: 12 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

CHP Kurultayında Oy Hilesi İddiaları: 12 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında, delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları üzerine 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yolsuzluk iddialarına yer verildi. İddianame, şüphelilerin oy kullanma sürecinde çeşitli taahhütlerde bulunduklarını belirtiyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek, delegelere Özgür Özel lehine oy vermeleri yönünde çeşitli taahhütlerde bulundukları tespitine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin 12 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan şüpheliler, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş olarak sıralanmıştı.

(Bitti)

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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