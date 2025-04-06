CHP Kurultayında Erken Seçim Çağrısı

HABER: Gülara SUBAŞI / KAMERA: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Bu, AKP'nin kurduğu kumpasları bozmanın, çözmenin kurultaydır" dedi.

"İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultay'da ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman leke kaldırmadı, leke de kaldıramaz. Bu irade milletindir. 21. Olağanüstü kongremiz yapılıyor. Bu, AKP'nin kurduğu kumpasları bozmanın, çözmenin kurultaydır. Bu, milli birlik, beraberliğin kurultaydır. Biz burada iktidara doğru giderken iktidar sürekli önümüze setler çekiyor. Biz demokrasi içerisinde, özgürlükler içerisinde, hukuk içerisinde, adalet içerisinde bu önümüze konulan barikatları tek tek aşarak iktidara geliyoruz.

Bugünkü Malezya Devlet Başkanı geçmişte o dönemin Malezya Devlet Başkanı'nın önündeki en büyük rakipti. O dönemin Malezya Devlet Başkanı rakip olan liderini cezaevine attı. Çünkü kendisinden korkuyordu. Bugün aynısı Türkiye'de yapılıyor. Hani fen bilimlerinde deney denilir ya, bu bir sosyal bilimdir. Sosyal bilimlerde de bu deneyler şu anda Türkiye'de yapılıyor. Yani AKP'nin şu andaki etkilendiği sistem, rakiplerini cezaevine atma sistemi Malezya'da yaşandı. Rakiplerini cezaevine atma sistemi Mısır'da yaşandı. Rakiplerini cezaevine atma sistemi Putin'de yaşandı. Onun için bu çürümüş olan bu köhnemiş olan düzenden bir an önce seçimin yapılarak, vatandaşın huzura, mutluluğa, berekete, demokrasiye, adalete kavuşması lazım. Aksi takdirde ülke bu ekonomik kriz içerisinde debelenip gidiyor. Döviz fırladı, borsa bitti. Daha elektriğe geçen gün yüzde 25 zam geldi. Onun için iktidar, Türkiye'nin birinci partisinin önüne yargıyı da kullanarak koyduğu setler nedeniyle demokrasi dışına, hukuk dışına çıkarak hukuki meşruiyetini kaybetmiştir. Şu anda gayrimeşru bir iktidar söz konusudur. Ülkemizin meşru bir iktidara ihtiyacı vardır. Bunun da yolu erken seçimden geçer."