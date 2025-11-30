CHP Kurultayı: 'Son muhalefet kurultayımızı yaptık'

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) için delegeye sunduğu anahtar listede yer alan siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, "Bizim için kurultay bugün muhalefetteki son kurultayımız. Biz bugün kurultayı yaptık ve artık kurultayı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Bundan sonraki kurultay iktidarda yapılacak. O zaman göreceksiniz nasıl düğün havasında kurultaylar olacak. Biz sorunları çözdükten sonra Türkiye'ye düğün yaşatmak istiyoruz. Umarım çok güzel günler bizim olacak" dedi.

Övgün, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oy verme işleminin sona ermesinin ardından ANKA Haber Ajansına şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurultay gerçekten bir düğün gibi geçti, çok coşkuluydu. CHP'nin birçok kurultayını izledim; burada bulundum, tribünlerde izledim, aşağıda delege olarak bulundum. Ben böyle bir kurultay görmedim. Bu kadar coşkulu, heyecanlı, yönetimle milletin iç içe olduğu, delegelerin bir bütün olduğu ve delegelerin tek bir amaç çerçevesinde kenetlendiği bir kurultay ben şu ana kadar görmedim. Neden görmedim? Aslında CHP için daha önce hep şöyle konuşulur; 'Kurultaylar partisidir.' ve CHP'de kurultayları kazanmak önemlidir. Ama bugün bambaşka bir söylem var. Bizim için kurultay bir araç.

"Ben bugün Parti Meclisi'nde olduğumu, burada delegelerle birlikte öğrendim"

Biz burada kurultayda kim kazanmış ona bakmıyoruz çünkü Türkiye'yi kim kazanacak onu konuşuyoruz. Bugün oluşturulan bütün kadrolar da bu çerçevede düşünüldü ve oluşturuldu. Tek bir ilke geçerli oldu; liyakat. Kimsenin kimseye yakınlığı konuşulmadı, hemşehrilik konuşulmadı. İllerden gelen özel talepler konuşulmadı veya başka özel yakınlık ilişkileri gündeme gelmedi. Ben bugün Parti Meclisi'nde olduğumu, burada delegelerle birlikte öğrendim. 'Günler öncesinden belli olur, mutlaka Sayın Özgür Özel sizi aramıştır' denildiğinde 'Hayır, kimse beni aramadı' dediğimde kimse inanmadı. Gerçekten de bütün samimiyetimle söylüyorum: İki çocuğum var, onların üzerine yemin edebilirim. Ben bugün, herkesle beraber delegelerle birlikte burada ekranda listeler açıklandığında ismimi gördüm.

"Türkiye'ye taşıyabilecek isimler dikkate alınmış, ona göre seçilmiş"

İsmimi gördüğüm anda da şunu fark ettim; diğer isimlere bakınca, burada tek bir ortak amaç olduğu çok net görülüyordu: İktidar olmak. Belli alanlarda uzmanlığı olan, belli alanlarda çalışmaları bulunan ve bu çalışmalarını Türkiye'ye taşıyabilecek isimler dikkate alınmış, ona göre seçilmiş. Sayın Özgür Özel burada çok yoğun ve titiz bir çalışma ortaya koymuş; bu çok net görülüyor. Kamu yöneticileri, siyaset bilimciler, hukukçular… Özellikle hukukçuların sayısı oldukça fazla. Bu da aslında içinde bulunduğumuz sarmaldan kaynaklanan bir ihtiyaç. Bir başka dikkat edilen uzmanlık alanı ise ekonomi ve iktisat olmuş. Aynı şekilde çok sayıda ekonomist var. Bu, Türkiye'nin sorunlarının nasıl ve nereden kaynaklandığının bilindiğinin; bunlara dönük olarak çözüm üretecek isimlerin tercih edildiğinin çok somut bir göstergesi.

Bizim için kurultay bugün muhalefetteki son kurultayımız. Biz bugün kurultayı yaptık ve artık kurultayı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Bundan sonraki kurultay iktidarda yapılacak. O zaman göreceksiniz nasıl düğün havasında kurultaylar olacak. Biz sorunları çözdükten sonra Türkiye'ye düğün yaşatmak istiyoruz. Umarım çok güzel günler bizim olacak."