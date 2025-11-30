CHP Kurultayı'nda Volkan Memduh Gültekin'den Adaylık Açıklaması

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Recep Tunahan GÜLER

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda üçüncü gününde devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alan Parti Meclisi (PM) Adayı gazeteci Volkan Memduh Gültekin, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Gültekin, "Çok güzel bir günde bir araya geldik. Partililerimizin, üyelerimizin, delegelerimizin yoğun katılımı var. Genel Başkan'ımızın teveccühüyle, partililerimizin de yüksek desteğiyle aday olduk, anahtar listede yer alıyoruz. Sonuç ne olursa olsun 'Ben size mücadele vadediyorum' diyen Genel Başkan'ımızın o demokrasi ve adalet mücadelesinde bir yerlerden bizim de katkımız olması için bir yerlerden bizim de tutmamız için bir fırsat oldu. Sonuç ne olursa olsun bu fırsatı değerlendirip biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.