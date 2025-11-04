Haberler

CHP Kurultayı'nda Usulsüzlük Davası Başlıyor

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda meydana gelen usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara'da gerçekleştirilecek. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor.

09.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla aralarında CHP'nin cumhurbaşaknı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

10.00 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Genel Merkez'de gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti, CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatlar Müzesi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni TGC Konferans Salonu'nda yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

14.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

18.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen böbrek naklinin 50. yılı dolayısıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

