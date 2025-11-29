CHP Kurultayı'nda Kadro Değişiklikleri ve İktidar İddiası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Biz statükocu bir yönetici değiliz. Dolayısıyla belli zamanlarda kadro değişikliği partiye güç katar. Bunu çok önemli ve kıymetli buluruz. Partimiz 2 milyon üyeye sahip şu anda. Dolayısıyla partiye yeni katılan arkadaşlarımızın temsiliyeti çok kıymetli ve önemli. Ayrıca partiye oy veren önceki seçmen kitlesi kadar bir seçmen kitlesi daha eklendi. Onların da iradesinin temsiliyeti önemli" dedi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kurultay sürerken ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Karabat, Kurultay sürecinin yüksek bir mutabakatla ilerlediğini, hem tüzük değişikliği hem de genel başkanlık seçiminde yüksek bir dayanışma ve mutabakat bulunduğunu söyledi. Özgür Karabat, şöyle konuştu:

"Bunun temel sebebi şu; son güne geldiğinde bir şeyleri dayatmıyoruz. Süreç doğru işliyor. Akademik dünya, ilgili birimler ve sektörler doğru zamanda katkı sundu. Dolayısıyla iş sona geldiğinde büyük bir inançla ilerliyoruz. Genel Başkan Özgür Özel de zaten iki yıllık süreçte ciddi anlamda, ciddi bir performans sergiledi. Partinin yerel yönetimlerdeki başarısından sonra bütün yapılan araştırmalarda Türkiye'nin birinci partisi olduğunu gösterdi. Sayın Genel Başkanı da bu başarının bir gereği olarak, hür delegemiz, başka bir aday önerme gereği şu anda duymadı."

Parti Meclisi sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi hakkında değerlendirmede bulunması istenen Karabat, şunları söyledi:

"Biz statükocu bir yönetici değiliz. Dolayısıyla belli zamanlarda kadro değişikliği partiye güç katar. Bunu çok önemli ve kıymetli buluruz. Partimiz 2 milyon üyeye sahip şu anda. Dolayısıyla partiye yeni katılan arkadaşlarımızın temsiliyeti çok kıymetli ve önemli. Ayrıca partiye oy veren önceki seçmen kitlesi kadar bir seçmen kitlesi daha eklendi. Onların da iradesi ve temsiliyeti önemli. Hal böyle olunca hem 60 kişinin içinden bazı arkadaşların değişmesi hem de sayıyı artırarak değişik seçmen kitlesi ve yeni katılan üyelerin temsil edilmesi önemliydi. Genel Başkanımız da bunu öngörerek tüzükte bir değişiklik yaptı. Şimdi artık CHP PM 70 kişilik, 10 kişilik de Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) olmak üzere toplamda 80 kişi ile görev yapacak."

"Hükümet programını da kısa bir zamanda oluşturmuş olacağız"

Karabat, Gölge Kabine Sistemi hakkında da "Şimdi iktidar zamanı diyoruz, dolayısıyla gölge kabinenin çok daha iddialı şekilde bir hükümet programının etrafında çalışması gerekiyor. Hükümet programını da kısa bir zamanda oluşturmuş olacağız. Böylelikle bir iktidar iddiasını da ortaya koymuş olacağız. İlk defa CHP tarihinde belki de iktidar iddiası program dışında, tüzüğe de dercedildi. Tüzüğe, 'Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nin görev süresi iktidara gelindiğinde sonlanır' ibaresi kondu. Bu aslında iktidara ne kadar çok inandığımızın ve iktidara ne kadar çok planlayarak geldiğimizin göstergesi" değerlendirmesini yaptı.