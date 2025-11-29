CHP Kurultayı: İktidar İçin Zorlu Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Çok uzun, zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu yolculuğun sonunda biliyoruz ki iktidar var. Bu yolculuğun sonunda biliyoruz ki demokrasi isteyenler kazanacak" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımıcı Gül Çiftci, ANKA Haber Ajansı'na kurultayı değerlendirdi. Çiftci, şunları söyledi:

"Kurultaylarımız hep düğün günleri, bayram günlerimizdir. Çok heyecanlıyız çünkü biz 'artık iktidar olmak istiyoruz' diyen bir genel başkana ve yönetime sahibiz. Dolayısıyla bu salonda zorlu iktidar yolunda yürümeye kararlı binlerce yurttaşımızı, delegemizi, il ve ilçe başkanımızı burada görmek ve sadece iktidar için kucaklaşmış olmak ve iktidar arzusuna bu kadar sıkı sıkıya sarılmış olmaktan inanılmaz mutluyuz.

"'Bu iktidar programıdır' diyoruz"

Bu kurultayın şöyle bir önemi var. 2008'deki program kurultayından sonra ilk defa programını değiştirdi ve CHP bu programını masa üstünde bir kaç akademisyenin bir araya gelerek yazdığı şekilde değil, CHP bu programını binlerce yurttaşla, STK'larla, meslek odalarıyla, sendikalarla, kuruluşlarla, çeşitli bürokratlarla, akademisyenlerle ve her şeyden öte esnafla, kadınla, çocukla yaptı. Onlardan aldığı sorunları getirdi ve programına yerleştirdi. O yüzden 'bu iktidar programıdır' diyoruz.

Pazartesi günü seçilmiş yöneticilerimiz bu salondan çıkıp yollara düşecekler. Karış karış Anadolu'yu gezerek bu programda ne anlatıyor onu anlatacağız. O yüzden çok uzun, zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu yolculuğun sonunda biliyoruz ki iktidar var. Bu yolculuğun sonunda biliyoruz ki demokrasi isteyenler kazanacak, iktidara susamış, iktidarı isteyen binler var bu salonda. ve bu binlerle dışarıya çıktığımızda on binlerle, milyonlarla birlikte bu zorlu yolculuğu yürüyeceğiz."

"CHP iktidarında hesap verilebilir ve parlamentonun seçtiği insanlar bakanlık yapacak bu ülkede"

Kurultayın ilk gününde gerçekleşen bazı düzenlemeler hakkında da konuşan Çiftci, şöyle devam etti:

"Öncelikle kurmuş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni ve Gölge Bakanlık Sistemi'ni tüzüğümüze yerleştirdik. Çünkü bu Gölge Bakanlık Sistemi, bu güçlü programı hazırlayan sistemdir. Bu gölge bakanlarımızla aslında sadece mevcut bakanlıkların işleri takip edilmeyecek, CHP bu bakanlıkları nasıl yöneteceğini gösterecek. Bu parlamenter sistemden geri dönüyoruz demek değil. O yüzden 'İktidar olacağımız ilk seçimde görev süreleri sona erecektir' diye yazdık. Çünkü CHP iktidarında hesap verilebilir ve parlamentonun seçtiği insanlar bakanlık yapacak bu ülkede.

Kotaları değiştirdik. Gençlik kotası 18-30 yaş olarak belirledik. Uluslararası literatüre girmiş gençlik yaşına bir kota belirledik. 30-40 yaş aralığına başka bir kota belirledik. Çünkü Türkiye'de maalesef üniversiteyi bitirdikten sonra gençlerimiz bir hayat meşgalesi içerisine giriyor; iş bulma, evlenme, askere gitme, çocuk sahibi olma… ve 'evet ben artık her şeyimi hallettim, artık söyleyecek iki çift sözüm var' diyen gençler kendilerine bir mecra bulamıyorlar. Biz o mecrayı hazırlıyoruz. Çünkü genç nüfusumuz var ve bu genç nüfusumuz gelip sözünü CHP'de söylesin istiyoruz. Bunları değiştirdik.

"Burada seçilmiş 80 kişi değil, buradaki binler, dışardaki milyonlarla yöneteceği biz bu partiyi"

Parti Meclisi üye sayımızı artırdık. Çünkü PM'den artık iki kurul oluşacak. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve gölge bakanlarımız oluşacak. Gölge bakanlarımız hükümet programı hazırlayacak ve bunları takip edecek. MYK da işleyişi, örgütlenmesi ve çeşitli işlerle ilgili iki eş kurul oluşturacağız buralarda. Bu sebeple PM sayımızı artırdık.

O kadar çok talep var ki PM için. Herkes gelip 'ben burada, bu zorlu mücadelede, bu zorlu yolu sizinle yürümek istiyorum' diyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.

Çarşaf liste ile seçilecek PM'miz. Herkes aday olabilir, adaylık koşulları belli. Mutlaka bir değişim olacaktır, delegemiz kimi seçecek bilmiyorum ama ben de bir değişiklik bekliyorum. Kim seçilirse seçilsin iktidarın kadroları olacak ama biz geçtiğimiz iki yılda şunu gösterdik. Bu partiyi herkesle yönetiyoruz; üyesiyle, delegesiyle, il ve ilçe başkanıyla. Dolayısıyla böyle yönetmeye devam edeceğiz. O yüzden burada seçilmiş 80 kişi değil buradaki binler, dışardaki milyonlarla yöneteceği biz bu partiyi."