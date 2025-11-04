Haberler

CHP Kurultayı Davasında İlk Duruşma Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru süresinin beklenmesi nedeniyle 13 Ocak'a ertelendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davadanın ilk duruşmasında, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuru süresinin dolmasının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat, Erkan Aydın ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi hakkında "seçim kanununa muhalefet" suçundan açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. CHP'nin avukatı Mehmet Can Keysen ve Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı norm denetimi başvuru süresinin dolmasının beklenmesini ve sonrasında tarafların savunmasının alınmasını talep etti.

Taleplerin ardından hakim, ara kararı açıkladı. Hakim, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve AYM'ye yapılan norm denetimi başvurusuna yönelik 5 aylık sürenin dolmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

"Görev" tartışması yaşanmıştı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla açılan bu davada "asliye ceza mahkemesi" ile "ağır ceza mahkemesi" arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Verdiği görevsizlik kararı reddedilen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

AYM başvuruyu "davada uygulanacak kural olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti. AYM'nin ret kararı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Norm denetimi bavşuru süresi nedir?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bekletici mesele yaptığı norm denetimi başvuru süresi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da, "Anayasa Mahkemesi işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar" hükmünü içeriyor. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'nin bu başvuruyu reddetmesine ilişkin kararını henüz resmi olarak açıklanmadığından, 5 aylık sürenin dolmasını bekleme kararı aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

Merakla beklenen konuşması başladı: Sorunlar yumak yumak olsa da...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.