CHP Kurultayı Davasında İlk Duruşma Ertelendi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davadanın ilk duruşmasında, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuru süresinin dolmasının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat, Erkan Aydın ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi hakkında "seçim kanununa muhalefet" suçundan açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. CHP'nin avukatı Mehmet Can Keysen ve Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı norm denetimi başvuru süresinin dolmasının beklenmesini ve sonrasında tarafların savunmasının alınmasını talep etti.

Taleplerin ardından hakim, ara kararı açıkladı. Hakim, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve AYM'ye yapılan norm denetimi başvurusuna yönelik 5 aylık sürenin dolmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

"Görev" tartışması yaşanmıştı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla açılan bu davada "asliye ceza mahkemesi" ile "ağır ceza mahkemesi" arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Verdiği görevsizlik kararı reddedilen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

AYM başvuruyu "davada uygulanacak kural olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti. AYM'nin ret kararı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Norm denetimi bavşuru süresi nedir?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bekletici mesele yaptığı norm denetimi başvuru süresi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da, "Anayasa Mahkemesi işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar" hükmünü içeriyor. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'nin bu başvuruyu reddetmesine ilişkin kararını henüz resmi olarak açıklanmadığından, 5 aylık sürenin dolmasını bekleme kararı aldı.