CHP Kurultayı Başladı: 'İktidar Zamanı' Vurgusu

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ankara'da başlayan 39. Olağan Kurultay'da, 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla daha hızlı bir tedavi yürüyüşüne başlayacaklarını duyurdu. Partinin programında değişiklikler yapılacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bundan sonra ilk tedavi yürüyüşümüze daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. CHP için iktidar zamanı çok yakın. Dolayısıyla Türkiye için de güzel günler çok yakın" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şunları kaydetti:

"Uzun bir zaman sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir parti programı değiştiriyor. Bununla birlikte kurultayın ismi de çok güzel bir şekilde 'Şimdi İktidar Zamanı' Programımız bugün uzun bir süreçten sonra delegelerimizin, kamuoyunun önde gelen isimlerinin, akademisyenlerin ve örgütümüzün katkısıyla burada karara bağlanmış olacak. Bundan sonra ilk tedavi yürüyüşümüze daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. CHP için iktidar zamanı çok yakın. Dolayısıyla Türkiye için de güzel günler çok yakın."

