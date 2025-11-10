CHP Kurultay Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP kurultayı davasında gerekçeli kararın açıklanmasına ilişkin, "Dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve reddedilen davaya ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül Çiftçi şunları kaydetti:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim'de reddettiği kurultay davasının gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararla mahkeme; siyasi partilerin iç işleyişine, kurultay kararlarına ve demokratik iradesine adli yargının müdahale edemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu.

Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti. Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir.

"Mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir"

Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi'nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır. Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir.

Bu vesileyle; dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir."