CHP Kurultay Davası Ertelendi: Burhanettin Bulut Açıklamalarda Bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP kurultay davasını ertelemesiyle ilgili, "Aslında çift dikiş yapıyoruz. Bir tarafından olağanüstü kurultay, bir tarafından olağan kurultay. Yani yapılan hukuksuz müdahalelere, operasyonlara karşı biz de tedbir alıyoruz. Bu tedbirlerimiz hangi hukukçuya sorarsan sor yeterli" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, mahkemenin davayı ertelemesinin ardından, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Demek ki bu işler algıyla gitmiyor"

Bulut, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye bu davaya kitlenmişti. Hatta borsa bile buradan etkilendi. Borsada yükseliş olduğuna dair bilgiler geldi. Yüzde 6'lara varan bir yükseliş. Bu bile aslında bu yapılan işlerin ne kadar kötü, ne kadar yanlış olduğunun göstergesi. Hukuki olarak bakıldığında böyle bir mahkemenin olmaması gerekiyor. Bir parti kendi içerisinde kurultayını yapıyor. Üyeleriyle bir tartışma konusu varsa itiraz mercii belli.

İşte sandık günü o itiraz yapılır ya da 6 ay içerisinde, üzerinden 2 yıl geçmiş hala tartışılıyor. O şikayet edenler üye mi değil mi o bile daha bu mahkemede soruluyor. Bunların üye olup olmadığına dair bizden bilgi talep ediyor mahkeme. O yüzden de hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir durum var. Yaşananlar olmaması gerekenler ama çıkan sonuç itibariyle olumlu. Elbette böyle bir sonucun çıkması da deyim yerindeyse mahkeme gerçekten adil davranabiliyor, kararları bir etki altında kalmadan verebiliyor diye görmüş olduk. Bizim açımızdan birkaç önemli sonuç var. İhtiyati tedbir meselesinin artık olmayacağına dair. Üye olup olmadıklarını sorguluyor mahkeme. Partiden istifa etmiş ya da partiden atılmış ya da bir gerekçeyle partiden bağı kopmuş insanlar o partiye gelip de şikayette bulunamaz. Çünkü bu partinin sahibi üyeleri işte bugün nasıl olağan bir kongre yaşıyorsak mahalleden ta kurultay delegesine kadar bir seçim yapılıyorsa kim yapıyor bunu? Üye olanlar. Üçüncüsü de hani herkes bugün mutlaka bir sonuç çıkacak, mutlak butlan gelecek, kayyım gelecek deniyor, olmadı.

"Bu bir tedbir kurultayı"

Demek ki bu işler algıyla gitmiyor. O açıdan da kıymetli. Bu yeni tarih bizim zaten olağan kongremizin sürecine tekabül ediyor. Olağan kongre neticelendiğinde ya da olağan kongre sürekli halde yani daha doğrusu o tarihte il yönetimleri de belli olduğu anda o mahkemenin konusu da fiilen bitmiş olacak. Çünkü yeni yöneticiler seçiliyor. Davaya konu bir önceki yönetim ve bir önceki kurultay... Kurultay bitmiş oluyor. Çünkü iki yılda bir yenileniyor. Bu açıdan çıkan sonuç bizim açımızdan olumlu diyebilirim. Aslında bu da bir tedbir kurultayı. Yani yoksa olağanüstü kurultay zaten yapmıştık.

O olağanüstü kurultayda genel başkanımızın tüzükte olan madde gereğince bir kurultay yapılmıştı. Bu defa delegelerin çağrısıyla delege belli bir sayının üstünde olunca kurultaya çağrı yapabiliyor. Yani mevcut yönetimi tekrar sorgulamak adına çağrı yapabiliyor. Sadece mevcut yönetimin devamı niteliğinde değil onu değiştirebiliyor. Yani seçimli madde ile çağrı yapabiliyor. Tüzükteki o madde gereğince 21'inde bir kurultay yapılacak. Bu kurultay aslında bu mahkemeyi nedensiz bırakıyor. Çünkü bu kurultayda da yeni yönetim seçilecek. Mevcut delegeler yeni yönetimi seçecek. Böylelikle yine eski yönetime ilişkin o tartışmalar da ortadan kalkmış olacak. Aslında çift dikiş yapıyoruz. Bir tarafından olağanüstü kurultay, bir tarafından olağan kurultay. Yani yapılan hukuksuz müdahalelere, operasyonlara karşı biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu tedbirlerimiz hangi hukukçuya sorarsan sor yeterli. Bakalım yarın ne icatlar çıkaracaklar o da ayrı."