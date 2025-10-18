CHP Kongresinde İktidar Vurgusu: Hedef Yüzde 55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kahramanmaraş'ta partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan Adem, parti teşkilatlarının kongre sürecinde büyük özveriyle çalıştığını belirterek, "Kongrelerimizin büyük çoğunluğunu tamamladık. Sadece üç ilimiz kaldı, ardından olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı hatırlatan Adem, CHP'nin halkın desteğiyle Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiğini vurguladı.

Adem, "Herkesin gönlünde yatan bir isim olabilir, oy verir ama o orada kalır. Asıl olan partiyi iktidara taşımaktır. Şu anda yapılan anketlerde yüzde 41 seviyesindeyiz. Önümüzdeki aylarda bu oranı yüzde 50'lere, 55'lere çıkararak hepimizin rüyası olan iktidar hedefimize ulaşacağız. Kişisel hırslarımızı bir kenara bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetmesi için mücadele edeceğiz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Mevcut İl Başkanı Ünal Ateş'in konuşması sırasında bir partilinin tepki göstermesi üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ateş ile Selim Sümen'in yarıştığı kongrede, Ateş 250 oyla yeniden başkanlığa seçildi, Sümen ise 148 oy aldı.

Kongreye, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partililer katıldı.