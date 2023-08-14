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CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'dan Su Kesintileri Açıklaması

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CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Karşıyaka, Yuva, Selim Özer ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan uzun süreli su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Önal, vatandaşların su bulamadığını ve şehirde meydana gelen su patlaklarının ayrı bir sorun olduğunu belirtti.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, kentte son günlerde yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Önal, yazılı açıklamasında, özellikle Karşıyaka, Yuva, Selim Özer ve Bahçelievler mahallelerinde haftalardır su kesintisi yaşandığını ileri sürdü.

Vatandaşların muhatap bulamadıklarını savunan Önal, "Yanı başımızdan Kızılırmak akıyor ancak biz faydalanamıyoruz. Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde susuzluk vatandaşımızı canından bezdirdi. Vatandaşımız su bulamazken, şehrin birçok yerinde meydana gelen su patlakları ise ayrı bir sorun oluşturuyor. Kırıkkale halkı maalesef bu tabloyu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kırıkkale Güncel Haberler

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