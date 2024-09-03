CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı'nın evine silahlı saldırı

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı.

Olay, gece 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.

Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.

Başkan Yılmaz konuya ilişkin ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, gerekli soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek ilgi ve alakaları dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının, dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Bu menfur saldırıyı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz."