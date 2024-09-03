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CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan basın açıklamasında, saldırının CHP'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olduğu belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlenen CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz basın açıklaması yaptı. Ahmet Yılmaz'a Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile çok sayıda parti yöneticisi ve partili vatandaşlar destek oldu. Yılmaz yaptığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrendiğimiz kadarı ile şu an 2 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Gerekli soruşturma süreci devam ediyor. İlgi ve alakaları dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu menfur saldırı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren konuyu duyan haber alan telefonlarımızı adeta kilitleyen, partimize akın eden tüm halkımıza ve Cumhuriyet Halk Partililere gönülden teşekkür ediyorum."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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