Haberler

CHP'li Genç'ten Kayseri Mitingine Çağrı: "Tüm Vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na Davet Ediyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine tüm vatandaşları davet etti. Genç, mitingde Türkiye'deki olumsuzlukları protesto etmek için bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayserilileri cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet ederek, "Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Gelin bize destek olun, gelin bize güç verin" dedi.

13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge bölge illerinde yaşayan yurttaşları da davet eden Genç şunları söyledi:

" Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanan tüm olumsuzlukları, tüm hukuksuzlukları, tüm haksızlıkları protesto etmek için bütçe hakkına sahip çıkmak için Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için gelin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımızı karşılayalım. Tüm gençlerimizi, tüm kadınlarımızı, tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Gelin bize destek olun, gelin bize güç verin."

Kaynak: ANKA / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title