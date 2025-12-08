CHP'li Genç'ten Kayseri Mitingine Çağrı: "Tüm Vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na Davet Ediyorum"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayserilileri cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet ederek, "Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Gelin bize destek olun, gelin bize güç verin" dedi.

13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge bölge illerinde yaşayan yurttaşları da davet eden Genç şunları söyledi:

" Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanan tüm olumsuzlukları, tüm hukuksuzlukları, tüm haksızlıkları protesto etmek için bütçe hakkına sahip çıkmak için Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için gelin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımızı karşılayalım. Tüm gençlerimizi, tüm kadınlarımızı, tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Gelin bize destek olun, gelin bize güç verin."