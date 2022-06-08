CHP Kastamonu İl Başkanı Erbilgin'in, Kastamonu Belediyesi'nin Düzenlediği İhaleyi İzlemesine İzin Verilmedi: "Chp'nin Israrı, Belediyeye 53 Milyon... - Haberler

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in, MHP'nin yönetimde olduğu Kastamonu Belediyesi'nin düzenlediği arsa satış ihalesini izlemesine izin verilmedi. Aynı arsa için daha önce yapılan ve 100 milyon 350 bin TL bedelle sonuçlanan ihalenin kendilerinin itirazı üzerine iptal edildiğini söyleyen Erbilgin, "Dün tekrarlanan ihale, 153 milyon 500 bin TL bedelle sonuçlandı. Yani bizlerin tutumu, CHP'nin ısrarı, belediyeye 53 milyon 150 bin TL ek kamu kaynağı oluşmasını sağladı. Ancak yine ihaleyi izleme isteğimiz, çevik kuvveti, sivil polisleri, belediye başkanın özel güvenlik görevlilerine verdiği hukuksuz talimatla bir kez daha engellendi" dedi.

Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediyesi'nin Kuzeykent mahallesindeki bir arsanın satışı için yaptığı ikinci ihaleyi izlemek dün belediyeye gitti, ancak güvenlik personeli tarafından ihaleyi izlenmesine izin verilmedi. Erbilgin, güvenlik personeline seslenerek şunları söyledi:

"Kastamonu Belediyesi bir kamu kurumu, buraya girmeye hiç kimse engel olamaz. Beni buradan sürükleyerek çıkarabilirsiniz. Kamu kurumunda benim bir yerden bir yere geçişimi engelleyemezsiniz, yanlış yapıyorsunuz. Bu belediyenin yetkilisi yok mu? Bakın, tekrar söylüyorum, Kastamonu Belediyesi'ni ulusala basına yanlış tartıştırıyorsunuz

Birisi bana bunu hukuken açıklasın. Biz, sorun çıkarmaya gelmedik. Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı buraya gelmeli, hala bir muhatap bulamıyoruz. Belediye çalışanlarını karşımıza barikat olarak dikiyorlar, istiyorlar ki onlarla karşı karşıya gelelim. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Saat 14: 09'da Sayın Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nu aradım, açmadı. İhaleler şeffaf yapılmalı, canlı yayınlanmalı, canlı yayınlanmıyorsa insanların girmesine müsaade edilmeli. Bu tablonun hiç kimseye faydası yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için bu kapalı kapılar arkasında ne oluyor bilmiyoruz. Bu şehirde vergisini veren herkes için bir muhatap bulamadığım için şimdi bu salonda oturmaya başlayacağım."

"150 MİLYON LİRALIK ZARFINIZ VARSA BUYURUN GİRİN İÇERİ"

Erbilgin, ihaleyi izlemesine izin verilmediği için belediye binasından oturma eylemi yapmaya karar verdi. Bunun üzerine Bilgin'in eylem yaptığı alana gelen Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, "Biz bu ihaleyi daha önce yaptık. Sizin bir açıklamanız üzerine, 'Ben burayı 250 milyon liraya alırım' diye söylediniz, Sayın Belediye Başkanımız da söyledi ki 'Buyur gel, 150 milyon liraya al' dedi. 150 milyon liralık zarfınız varsa buyurun girin içeri. Zarfınız yoksa lütfen güvenlikçi arkadaşlar gereğini yapın" diye konuştu.

Erbilgin ise "Belediye Başkanımız aradım, diyalog yoluyla ilerlerse daha iyi olur diye, maalesef benim telefonumu açmadı. 'Senin sözün üzerine ihaleyi iptal etti' diyorsa ne mutlu bana, bir muhalefet partisinin il başkanın açıklamaları bir belediyenin işleyişinde yön çevirttirmiş" dedi.

Bunun üzerine Yurt, Erbilgin'i makam odasına davet etti. Yurt'un makam odasında görüntü çekilmesine izin verilmemesi üzerine Erbilgin görüşmeyi terk etti.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, olaya ilişkin bugün şu açıklamayı yaptı:

"Kastamonu Belediyesi'ne ait, imarı ticaret konut alanı, yapılaşma hakkı emsal 3 olan 16 bin 804 metrekare alana sahip Kuzeykent mahallesi 937 ada 371 nolu parselin satılmak istendiğini duyunca itiraz etmiştik. Belediye Başkanı Sayın Vidinlioğlu, 'Satacağımızı nereden çıkarıyorsunuz, aldığımız bir karar yok' dediği parseli, 1.10.2021 tarihli belediye meclis toplantısında encümene sevk ederek satış yetkisi istemişti. Bir öncesi; Alparslan Türkeş Botanik Parkı olan arsayı, projesini de kamuoyuyla paylaşarak Oğuz Atay Kültür Merkezi yapılmasını önermiş, belediyenin bütçesi yoksa büyükşehir belediyelerimizle yapılacak bir protokole istinaden yapım maliyetini üstlenebileceğimizi paylaşmıştık.

"KARARLI TUTUMUMUZ NEDENİYLE İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Bu önerilerimizi yok sayan Sayın Vidinlioğlu, 26 Nisan 2022 tarihinde 67 milyon 500 bin TL bedelle ihaleyi yapmış, 'Kastamonu'nun kaynaklarını yağmalatmayız, buranın değeri çok daha yüksektir' diye ihaleyi izleme isteğimiz yasak kararıyla karşılanmıştır. 9 firmanın katıldığı ihale 100 milyon 350 bin TL bedelle sonuçlanmış, kararlı tutumumuz nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

" CHP'NİN ISRARI, BELEDİYEYE 53 MİLYON 150 BİN TL EK KAMU KAYNAĞI OLUŞMASINI SAĞLADI"

Dün tekrarlanan ihale, 153 milyon 500 bin TL bedelle sonuçlandı. Yani bizlerin tutumu, CHP'nin ısrarı, belediyeye 53 milyon 150 bin TL ek kamu kaynağı oluşmasını sağladı. Ancak yine ihaleyi izleme isteğimiz, çevik kuvveti, sivil polisleri, belediye başkanın özel güvenlik görevlilerine verdiği hukuksuz talimatla bir kez daha engellendi. Bu tutumun kaynağında nobran, hukuktan uzak, şeffaflıktan uzak, sevgiden uzak bir yönetme, aslıdan yönetememe anlayışı yatıyor. Bizim Kastamonu Belediyesi olarak gördüğümüz kurumu, Belediye Başkanı Sayın Vidinlioğlu'nun ve yönetim kadrosunun MHP yönetimi olarak görmesi ısrarından, kibrinden kaynaklanıyor. Bizler, milletin vicdanına, 53 milyon 150 bin TL'yi Kastamonu Belediyesi'nin kasasına teslim ediyoruz."

ANKA / Güncel