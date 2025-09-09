CHP, Kamuya Ait Araç ve Gayrimenkul Satışlarını Meclis'e Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Kamuya ait kaç adet araç satışa çıkarılmıştır? Satılan araçlardan toplam ne kadar gelir elde edilmiştir? Ne kadar arazi-gayrimenkul-taşınmaz satışı yapılmıştır? Yine aynı dönem içerisinde; özelleştirme idaresi için yapılan her türlü yönetim masraflarının toplamı nedir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Cumhurbaşkanı'nın kullanımındaki uçak ve araç filosunu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Bu iktidara göre itibardan tasarruf olmaz"

Karasu, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında özelleştirmelerin zirve yaptığını vurguladı. 1986 yılından bu yana gerçekleştirilen ve yaklaşık 71.6 milyar dolarlık özelleştirmenin 63.4 milyarlık bölümünün AK Parti döneminde gerçekleştiğini belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 21 milyar, 2026'da ise 185 milyar liralık özelleştirme geliri hedefleniyor. Yani bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık dokuz katlık bir artış hedefleniyor. Elde satacak bir şey kalmayınca, Türkiye'nin simgesi köprüleri ve otoyolları bir kez daha satışa çıkaracakları basına yansıdı. Daha önce de satmak istemişlerdi. Ama olmadı. Şimdi yeniden gündeme getirdiler. Halktan toplanan vergilerle yapılan bu köprüleri, otoyolları satmak akıllarına geliyor da Cumhurbaşkanlığı'na alınan, halen kullanımında olan araçlar, uçaklar neden akıllara gelmiyor? Gelmez, çünkü bu iktidara göre itibardan tasarruf olmaz! Çarşı pazar yangın yeri olmuş, dar vatandaş evine ekmek götürme derdinde. Ama Saray ve şürekası ise varsa yoksa hukuk maskesiyle CHP'ye ve milletin iradesine saldırılarla meşgul. Asıl gündemi böyle değiştirme, vatandaşın asıl gündemini böyle gölgeleme derdinde. 19 Mart'taki siyasi darbenin ardından ekonomiyi daha beter hale getiren, piyasaları allak bullak eden ve milyarca lirayı yakan bu iktidar artık sonunun geldiğini çok iyi biliyor. Tulumbada su bitince giderayak milletin malını satmak derdinde! İşte ülkeyi getirildiği durum bu."

"Kamuya ait kaç adet araç satışa çıkarılmıştır?"

Karasu'nun Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular ise şöyle:

"Kamuya ait kaç adet araç (hava-kara-deniz) satışa çıkarılmıştır? Satılan araçlardan toplam ne kadar gelir elde edilmiştir? Ne kadar arazi-gayrimenkul-taşınmaz satışı yapılmıştır? Toplam ne kadar gelir elde edilmiştir? Ne kadar danışmanlık ve denetim harcaması yapılmıştır? Ne kadar reklam harcaması yapılmıştır? Yapılan reklam, danışmanlık ve denetim harcamalarının, satışı yapılan kurumlara göre dağılımı nasıldır? Yine aynı dönem içerisinde; özelleştirme idaresi için yapılan her türlü yönetim masraflarının (personel giderleri, diğer cari giderler, yatırım ve transfer harcamalarının) toplamı nedir?"