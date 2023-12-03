CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı konusunda beklemekte

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı konusunda "Şu an için beklemekteyim. Gözlemliyorum. İzliyorum ben de. Önümüzdeki süreci görelim. AK Parti ne yapacak? MHP ne yapacak? Diğer partilerin düşüncesi nedir, bir onları görmek istiyorum. Ben bugüne kadar verilmiş hiçbir görevden kaçmadım, her zaman sandığa girdim ve hep gücümü halktan aldım. Halk ile iç içe siyaset yapan birisiyim ben. Hemşehrilerimle ve yurttaşlarımızla dayanışma içinde olan ve halk tipi siyasetçiyim ben. O yüzden bir ilgi var, görüyorum. Bakacağız ve izleyerek takip edeceğiz" dedi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği iki günlük TBMM grubu 28'inci dönem 1'inci çalışma ve değerlendirme toplantısı bugün sona eriyor. Toplantıyı ANKA'ya değerlendiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, verimli bir kamp olduğunu belirterek, "Verimli bir kamp oldu. Bir takım yanlış anlaşılmalar vardı. Bunların düzeltilmesi için bir anlamda herkes eteğindeki taşı döktü. Keyifli ve güzel bir kamp oldu ve devam ediyor. Biz buradan güçlenerek çıkacağız. CHP'de fikir çatışmaları ve tartışmaları hep olmuştur, olacaktır da. CHP'nin geleneklerinde vardır. Sonuçta hep bir olunur, yine bir olarak buradan ayrılacağız. Amacımız belli. Amacımız bir önceki seçimde aldığımız 11 büyükşehirin üzerine, 4-5-6 ve kaç belediye koyabiliyorsak, en az 15 büyükşehir belediyesini alarak yolumuza devam etmek. Onun yanında çok sayıda il ve ilçe belediyelerinde iddialıyız, çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adının geçmesiyle ilgili de, "Kahramanmaraş için biliyorum hem vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var, hem anketler yüksek oranda çıkıyor benimle ilgili. Bu beni mutlu ediyor ama. Şu an için beklemekteyim. Gözlemliyorum. İzliyorum ben de. Önümüzdeki süreci görelim. AK Parti ne yapacak? MHP ne yapacak? Diğer partilerin düşüncesi nedir, bir onları görmek istiyorum. Ben bugüne kadar verilmiş hiçbir görevden kaçmadım, her zaman sandığa girdim ve hep gücümü halktan aldım. Halk ile iç içe siyaset yapan birisiyim ben. Hemşehrilerimle ve yurttaşlarımızla dayanışma içinde olan ve halk tipi siyasetçiyim ben. O yüzden bir ilgi var, görüyorum. Bakacağız ve izleyerek takip edeceğiz" dedi.