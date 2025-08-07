CHP Kadın Kolları Kadın Cinayetlerini Protesto Etti

CHP Kadın Kolları, TBMM Dikmen kapısında kadın cinayetlerini protesto etti.

CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, Meclis personeli Saliha Akkaş'ın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Bu yılın 7 ayında 167 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, kadınların korunması ve kadın cinayetlerinin durdurulması çağrısında bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkede can güvenliği isteyen, haklarını korumaya çalışan tüm kadınlara sesleniyoruz, kadınların korkusuzca arkasını kollamadan sokaklarda dolaşacağı, Medeni Kanun'la tanınan haklarına göz dikilmeyeceği bir ülkeyi, bir Türkiye'yi biz kuracağız hep birlikte. İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyarak, kadınların eline devletin gücünü, arkasına da devletin kararlılığını verdiğimiz bir Türkiye'de hep birlikte güvenle yaşayacağız. Saliha için, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için bunu yapacağız."

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da kadın cinayetlerine tepki gösterdi.