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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Narin'in Ailesini Ziyaret Etti

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran'ın ailesini ziyaret ederek desteklerini ifade etti.

CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI, NARİN'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin İl Başkanı Güler Koçyiğit ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, ailenin spekülatif haberlerle yıprandığını ifade ederek, "Günlerdir 85 milyon, Narin'imiz için atıyor yüreğimiz. Tüm endişeli bekleyişler Narin'imiz için bir umut. Narin'den bir haber gelir mi diye. Bugün CHP olarak ailemizle dayanışmak için buradayız. Üzüntülerinizi biraz da biz alalım istiyoruz. Endişenizi, kaygınızı biliyoruz. Süreç hassasiyetle devam ediyor, soruşturmanın selameti açısından. Sosyal medyada çok fazla spekülatif, objektif bilgiye dayanmayan paylaşımları yapmamak gerekiyor. Aileye de çok üzülüyorum. Bir yandan Narin için beklerken, Narin için umudunu korumaya çalışan aile, spekülatif haberlerle daha da yıpranıyor. Benim anladığım bu. Gözleriniz doluyor tekrar tekrar, siz Narin için kaygılanıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Biz sizin üzüntünüzü almaya geldik. İnşallah Narin'in bugün yarın olumlu bir haberini almak istiyoruz. Tüm Türkiye, 85 milyon bunu bekliyor. Komutanımızın çok umut verici açıklamaları oldu açıkçası. Bir avuç su serpti adeta yüreklerimize. İnşallah, hep birlikte bu mutlu haberi alacağız" diye konuştu.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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