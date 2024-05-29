CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 4 Ağustos'ta yapılacak 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, kadın kolları genel başkanlığına yeniden aday olduğunu bildirdi.

Nazlıaka, partisinden bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları yöneticileriyle, genel merkez önünde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li kadınların, 31 Mart'taki yerel seçimde kazanılan başarıda etkin rol aldıklarını belirten Nazlıaka, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşımak olduğunu ifade etti.

Kadın kolları genel başkanlığında 4 yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıaka, şunları söyledi:

"9 Ağustos 2020'de kurultay delegelerimizin oylarıyla seçildik. İlk iş olarak mevcut durumumuza ilişkin bir analiz yaptık ve gördük ki örgütlenmede eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalışmaya koyulduk. Ülkemizin 303 ilçesinde parti tarihimizde ilk defa kadın kollarını kurduk. 81 ilde, 973 ilçede de örgütlendik. Son 4 yılda, AKP hariç tüm partilerin toplam üye sayısından fazla kadın üye sayısına ulaştık. Halihazırda 530 bin kadın üyemizle, partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37'ye çıkarmayı başardık. Bu süreçte, 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık."

Nazlıaka, "ülkenin can yakıcı sorunlarından olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı da mücadele başlattıklarını" belirterek, "Gittiğimiz her ilde, ilçede, belde ve köyde, şiddet mağduru kız kardeşlerimizle buluştuk, onlara 'yalnız değilsin, biz varız' dedik. Bugüne kadar 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına birebir dokunduk." diye konuştu.

"Yürüttüğümüz çalışmaların payı büyük"

Aylin Nazlıaka, CHP Merkez Yönetim Kurulunun yarısının kadınlarda oluştuğunu, ülke tarihinde hiç kadın milletvekili seçilmemiş 20 ilin ikisinde kadın milletvekili çıkardıklarını söyledi.

CHP'li kadın belediye başkanı sayısını ve kadın belediye meclis üyesi sayısını 4'e katladıklarını ifade eden Nazlıaka, "Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, partimizin bu başarısında kadın kolları olarak kararlı, örgütlü ve eş güdümlü olarak yürüttüğümüz çalışmaların payı büyük." dedi.

Görevde bulundukları her günün, her dakikanın hakkını vermeye çalıştıklarını dile getiren Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Şimdi sırada CHP'yi iktidara taşımak var. Eşitlik için, demokrasi için, laiklik için, kadının insan hakları mücadelesini büyütmek için, birlikte, el ele, kol kola, yürek yüreğe mücadeleyi ileriye taşımak için, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimizi iktidar yapmak için yeniden kadın kolları genel başkanlığına adayım. Görünmeyen emeğin iktidarı için adayım. Kadınların kazanılmış haklarını savunmak, gasbedilen haklarımızı söke söke geri almak için adayım. Adayım çünkü, kadın mücadelesi bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin en büyük gücüdür. Kadın mücadelesi, adalet, demokrasi, eşitlik mücadelesinin lokomotifidir."

Özgür Özel: "Kadının emeğine sahip çıkın"

Bu arada, Nazlıaka'nın açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkez önünde açıklamaya katılan partili kadınlarla sohbet etti.

Kadınlara partiye verdikleri emekler için teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

"Yeni dönem siyasette artık muhalefet eden kadın kollarından çok yerelde iktidar olan, iktidarın yükünü taşıyan, varsa belediyemizden bir memnuniyetsizlik onu en doğru şekilde, en doğru insanla, hem muhatabına aktaran hem de çözümü takip edip, onu çözenin de bir CHP'li olduğunu gösteren bir anlayışa ihtiyaç var. İnsanlar sizi dinlediğinde 'Bu insanlar Türkiye'yi yönetmeye hazırlar. Benim çalacak bir kapım var. Bunlar, benim yanı başımda' demeliler. O sıcaklık çok çok önemli. Her geçen gün bu yetkinliğimizi, bu kapasitemizi arttırmamız, arttırdığımızı göstermemiz gerekiyor."

Kadın üye sayısını arttırmaya yönelik bir kampanya yürüteceklerini belirten Özel, "Sizler kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisindeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin. Ben de size destek olmaya devam ediyorum." dedi.