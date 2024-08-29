CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, ekiplerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya da beraberindeki partililerle kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Güran ailesini ziyaret etti, arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Aile bireyleri ile sohbet eden Kaya, Tavşantepe İlkokulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir 85 milyonun yüreğinin Narin için attığını söyledi.

Aile ile dayanışma amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Kaya, şöyle dedi:

"Bir umut Narin'den bugün iyi bir haber gelir mi diye endişeli bekleyiş devam ediyor. Süreç hassasiyetle devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından sosyal medyada çok fazla spekülatif, objektif bilgiye dayanmayan açıklamalar yapmamak gerekiyor. Bu aileyi de üzüyor. Bir yandan Narin için beklerken, umudunu korumaya çalışan aile spekülatif haberlerle daha da yıpranıyor."

Baba Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran da, Narin'in kaybolduğu esnada ağabeyi E.G'nin koşarak amcasının yanına gittiğini belirterek, "Yengesiyle, amcasının yanında telefonunu yere çakıyor, kendi elini dişliyor. Kendine zarar veriyor. Daha önce de yapıyordu. O sinir vardır. İlk defa yaptığı şey değil, çocukluğundan beri yaptığı şeydir. İstanbul'da tahlili temiz çıkmış." ifadelerini kullandı.