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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Muhtar Eylem Bilir'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Muhtar Eylem Bilir'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi
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Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir'in, eylemden kızını almak istediği için polis tarafından gözaltına alınmak istenmesi üzerine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya sert bir şekilde tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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