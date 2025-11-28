CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Güvenli Gelecek Vurgusu Yaptı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bu kurultayımızda da yine tüm kadrolarımızla, tüm CHP'li yoldaşlarımızla kadınların, gençlerin güvenli geleceğini, bu milletin güvenli geleceğini kurmaya, adaleti, hakkı, hukuku tesis etmeye CHP olarak tekrar yola devam etmeye hazırız" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "38'inci değişim kurultayımızda tüm kadrolarımızda değişimle biz CHP olarak göreve geldik. Bu kurultayımızda da yine tüm kadrolarımızla, tüm CHP'li yoldaşlarımızla kadınların, gençlerin güvenli geleceğini, bu milletin güvenli geleceğini kurmaya, adaleti, hakkı, hukuku tesis etmeye CHP olarak tekrar yola devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.