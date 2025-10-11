Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı: 'Mücadele Günü'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı: 'Mücadele Günü'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkat çekerek, bu günün bir kutlama değil, mücadele günü olduğunu vurguladı. Kız çocuklarına yönelik şiddete karşı duracaklarını belirtti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, her kız çocuğunun güven içinde yaşama, eğitim alma ve korunma hakkı olduğunu belirtti.

Kız çocuklarına yönelik cinayetlere değinen Kaya, bu davalarda mahkemelerin verdiği kararları eleştirerek, devletin kız çocuklarını koruma iradesi olması gerektiğini aksi halde adaletin yarım kalacağını söyledi.

Kaya, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür. Bu mücadele Narin'in, Leyla'nın, Zehra'nın, susturulan her kız çocuğunun mücadelesidir. Biz onların sesi olacağız. Adalet arayışlarını asla yarım bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz bir ülkenin geleceği kız çocuklarının ne kadar güvende olduğuyla da ölçülür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım

Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Alışverişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım

Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.