CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı: 'Mücadele Günü'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, her kız çocuğunun güven içinde yaşama, eğitim alma ve korunma hakkı olduğunu belirtti.

Kız çocuklarına yönelik cinayetlere değinen Kaya, bu davalarda mahkemelerin verdiği kararları eleştirerek, devletin kız çocuklarını koruma iradesi olması gerektiğini aksi halde adaletin yarım kalacağını söyledi.

Kaya, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür. Bu mücadele Narin'in, Leyla'nın, Zehra'nın, susturulan her kız çocuğunun mücadelesidir. Biz onların sesi olacağız. Adalet arayışlarını asla yarım bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz bir ülkenin geleceği kız çocuklarının ne kadar güvende olduğuyla da ölçülür." diye konuştu.