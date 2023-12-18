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CHP Kadın Kolları, boşanma aşamasındaki kadının ailesine taziye ziyareti yaptı

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CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Ankara İl Kadın Kolları yöneticileri, boşanma aşamasındaki kadının ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. CHP heyeti, ailenin yanında olacaklarını ve dava sürecinde destek sağlayacaklarını belirtti.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Ankara İl Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte; boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Mine Nur Ala'nın ailesine taziye ziyareti yaptı. Nazlıaka, "Dava sürecinde hep yanınızda olacağız. Duruşmalarda sizi yalnız bırakmayacağız. Örgütlü gücümüzle sizinle dayanışacağız" dedi.

İki çocuk annesi Mine Nur Ala (25), 10 Aralık'ta Ankara, Çankaya'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eşi Emrah Ala (37) tarafından öldürüldü. CHP Kadın Kolları, hayata geçirdiği, şiddet mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmayı amaçladığı "Yaşam Hak" projesi kapsamında, Mine Nur Ala'nın ailesine dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyareti gerçekleştiren CHP heyetinde; Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Ankara İl Kadın Kolları yöneticileri yer aldı. Heyet, ziyarette Ala'nın annesi, ablası, eniştesi, amcası ve çocuklarıyla bir araya geldi.

"ARKASINDA İKİ ÇOCUĞU KALDI. TORUNLARIMIN BİRİSİ OTİZMLİ, ÖZEL BAKIMA İHTİYAÇ DUYUYOR, DİĞERİ ÜÇ YAŞINDA"

Mine Nur Ala'nın annesi şunları söyledi:

"Daha 26 yaşındaydı Mine. Evlendiğinden bu yana gün yüzü görmedi, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen, yine uzaklaştırma kararı varken katledildi. Kızımın 6 ve 3 yaşında iki çocuğu var. Yıllardır onların tüm ihtiyaçlarına ben yardımcı oluyorum. Emrah, sorumluluklarını yerine getirmezdi, faturaları yatırmazdı, evin temel ihtiyaçlarını almazdı. Taksicilik yapıyordu. Öylesine kötü kalpliydi ki bir defasında kızıma gittiğimde 'Faturayı ödedim ben, ev neden sıcak değil' dediğimde, Emrah'ın doğal gazı kapattığını öğrendim. Kapatma gerekçesini de utanmadan, 'üşüsünler ki benimle yaşadıkları eve geri dönsünler' diye açıklamıştı. Bunun bir suç olduğunu, kış günü çocuklarının canına kastettiğini söylemiştim. Yıllardır kızıma zulüm ediyordu. Bütün mahalle şahit. Gelirdi, 'Seni öldüreceğim, boşanmayacaksın' diye bağırırdı. Utanırdım, her gün ölüyorduk. Bir dediği, bir dediğini tutmazdı. Hem boşanmak istemiyorum der hem eziyet ederdi.

10 Aralık'ta, yani cinayetin işlendiği gün de geldi, gitmesini istediğimde iki çocuğumuz var barışacağım diyerek kızımı aldı. Tehdit etmiş olmalı. Kızım telefonunu hiç yanından ayırmazdı ama o gün almamış. O gün saatlerce kızıma ulaşamadığımda yüreğime bir acı düştü. Sonra cinayet bürodan apartmana gelmişler. Apartman yöneticisi geldiğinde, neden polisleri gönderdin diye kızdım. Hemen yakın akrabalarımızı aradım. Karakola gittik, tüm gün feryat figan dolaştım. Kızım ölmüştü. Arkasında iki çocuğu kaldı. Torunlarımın birisi otizmli, özel bakıma ihtiyaç duyuyor, diğeri üç yaşında."

"DAVA SÜRECİNDE HEP YANINIZDA OLACAĞIZ"

Nazlıaka, Yaşam Hak projesi kapsamında aileye hukuki ve psikolojik destek sunacaklarını belirtti. Nazlıaka, "Dava sürecinde hep yanınızda olacağız. Duruşmalarda sizi yalnız bırakmayacağız. Örgütlü gücümüzle sizinle dayanışacağız" dedi. Mine'nin annesi, "Tek talebim katil cezaevinden çıkmasın. Kızımı toprağa koydu, iki çocuğunu annesiz bıraktı, hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Aile, çocukları Sevgi Evlerine yerleştirmeyi düşündüklerini söylerken şunları aktardı: "Annemiz yaşlı, iki çocuk da küçük. Annemiz çocukların vasisi olmak için başvuru yaptı. Bu başvurunun hızlandırılmasını istiyoruz. Çocukların evlatlık verilmesini asla istemiyoruz. Özel çocuğumuz için Ankara'da bir imkan sağlanmasını istiyoruz. Böylece hafta sonları gidip alabilelim. Ziyaret edebilelim."

Ankara Milletvekili Aliye Ersever ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ailenin taleplerini Bakanlığa iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, pazartesi günü gereğinin yapılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Trabzon Ankara Haberler

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