Üye Girişi
Haberler

CHP Kadın Kolları Başkanı: Bugün Yas ve İsyan Günü

CHP Kadın Kolları Başkanı: Bugün Yas ve İsyan Günü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kız çocuklarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, bu durumu yas ve isyan günü olarak nitelendirdi. 8 yaşındaki Narin ve 2 yaşındaki Sıla'nın toprağa verilmesiyle yaşanan acılara vurgu yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Narin'i 8 yaşında, Sıla bebeği 2 yaşında toprağa verdik. İnsan olmanın ağırlığıyla içimiz acıyor, bugün yas ve isyan günü dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Kaya, kız çocukları ile ilgili Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, Günlerdir, haftalardır hatta aylardır kız çocuklarının ve kadınların mutluluklarına, özgürlüklerine, bedenlerine daha da fazla göz dikmiş bir zihniyetin acı sonuçlarını her geçen gün daha da derin yaşıyoruz. Korumamız gereken çocuklarımız 'kayıp' betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Daha vahimi, kadın haklarından nasıl bir geriye gidiş olduğunu, iktidarın sorumsuzluğunun bizi getirdiği noktayı ve kadını ikinci cins yapmak için izlediği politikayı gördük. 2011 yılında TBMM'de, bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle geçen ve bugün 'Kadına karşı şiddetle mücadelede bir kanunumuz var' denilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un temelini oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasıyla gördük dedi.

'SADECE EŞARBI BULUNABİLDİ'

Kaya, her 100 kadından 75'inin sokaklarda kendini güvende hissetmediğini, en güvende olmaları gereken evlerinde de erkek şiddetinin her türlüsüne maruz kaldıklarını bildiklerine dikkat çekerek, Bugün tam bir yas ve isyan günü. 18 gündür haber alınamayan Van 100'üncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in sadece eşarbı bulunabildi, kendisi yok. O anne ve hepimiz korkunç günler hatta iktidarın yaşattığı adaletsizlikle kararttığı günler yaşıyoruz. Narin'i 8 yaşında, Sıla bebeği 2 yaşında toprağa verdik. İnsan olmanın ağırlığıyla içimiz acıyor, bugün yas ve isyan günü diye konuştu.

Haber Ruken KADIOĞLUANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Politika Güncel Kadın

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çayda almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın

 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

Belediyeden açıklama geldi: Açığa alındılar
'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi

'E-Nabız' satıldı mı? Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi? Türkiye Letonya maçı CANLI izle! (U21) Türkiye U21 Letonya U21 maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Milli maç saat kaçta? Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Edirnespor - Zonguldak SFK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Edirnespor - Zonguldak SFK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye 12-13 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegeöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.