CHP Kadın Kolları Başkanı: Bugün Yas ve İsyan Günü

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Narin'i 8 yaşında, Sıla bebeği 2 yaşında toprağa verdik. İnsan olmanın ağırlığıyla içimiz acıyor, bugün yas ve isyan günü dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Kaya, kız çocukları ile ilgili Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, Günlerdir, haftalardır hatta aylardır kız çocuklarının ve kadınların mutluluklarına, özgürlüklerine, bedenlerine daha da fazla göz dikmiş bir zihniyetin acı sonuçlarını her geçen gün daha da derin yaşıyoruz. Korumamız gereken çocuklarımız 'kayıp' betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Daha vahimi, kadın haklarından nasıl bir geriye gidiş olduğunu, iktidarın sorumsuzluğunun bizi getirdiği noktayı ve kadını ikinci cins yapmak için izlediği politikayı gördük. 2011 yılında TBMM'de, bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle geçen ve bugün 'Kadına karşı şiddetle mücadelede bir kanunumuz var' denilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un temelini oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasıyla gördük dedi.

'SADECE EŞARBI BULUNABİLDİ'

Kaya, her 100 kadından 75'inin sokaklarda kendini güvende hissetmediğini, en güvende olmaları gereken evlerinde de erkek şiddetinin her türlüsüne maruz kaldıklarını bildiklerine dikkat çekerek, Bugün tam bir yas ve isyan günü. 18 gündür haber alınamayan Van 100'üncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in sadece eşarbı bulunabildi, kendisi yok. O anne ve hepimiz korkunç günler hatta iktidarın yaşattığı adaletsizlikle kararttığı günler yaşıyoruz. Narin'i 8 yaşında, Sıla bebeği 2 yaşında toprağa verdik. İnsan olmanın ağırlığıyla içimiz acıyor, bugün yas ve isyan günü diye konuştu.

Haber Ruken KADIOĞLUANKARA,