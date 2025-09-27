CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: 'Kadın Hakları Uçurumda'

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Kadın haklarında uçuruma sürükleniyoruz. V-Dem raporuna göre Türkiye, kadınların sivil hak ve özgürlüklerinde 175 ülke arasında 119. sırada. Bangladeş, Hindistan, Zimbabve… Hepsinin gerisindeyiz. AKP'nin kadını yok sayan hatta kadın düşmanı politikalarıyla kadınların hakları gasbedilmeye, eşitlik mücadelesi bastırılmaya çalışılıyor. Kadınların özgürlüğünü, eşitliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadınların Sivil Hak ve Özgürlük Endeksi verilerini değerlendirdi. "İşte AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiği 'Yüzyılın Beceriksizliği'nde kadın olmak" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Durdurulamayan kadın kıyımı ve cezasız kalan şiddet, ellerinde koruma tedbirleriyle katledilen kadınlar, gasp edilen haklar, tacizci sözde eğitmenlerin görevine iade edilip, şekerci dekanların atanması, güvencesiz iş gücü, yok sayılan hayatlar, gelirde adaletsizlik, görünmeyen emek, kadının miras hakkına göz dikilmesi, katiller sokakta kol gezerken, teşhircilik suçlamasıyla kadınların kıyafetine müdahale edilmesi, kaç çocuk doğuracağı ve nasıl doğuracağı dayatması, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmaması... Üstüne bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı.

Kadın haklarında uçuruma sürükleniyoruz. V-Dem raporuna göre Türkiye, kadınların sivil hak ve özgürlüklerinde 175 ülke arasında 119. sırada. Bangladeş, Hindistan, Zimbabve… Hepsinin gerisindeyiz. AKP'nin kadını yok sayan hatta kadın düşmanı politikalarıyla kadınların hakları gasp edilmeye, eşitlik mücadelesi bastırılmaya çalışılıyor. Ama biz buradayız. Kadınların özgürlüğünü, eşitliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz."