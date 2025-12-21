Haberler

CHP'li Kaya'dan Bakan Göktaş'a Bütçe Yanıtı: "Bu Düzenin, Bu İhmaller Zincirinin, Bu Karanlığın Birinci Sorumlusu Sizsiniz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 2026 bütçesini savunmasına karşı çıkarak, kadınların ve çocukların güvenliğine dair bütçede samimi bir ifadeye yer verilmediğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, 2026 bütçesi hakkında "Ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve yaşlıların yanında olan, sosyal korumayı merkeze alan bir bütçedir" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tepki gösterdi. Kaya, "Kadınlar sokakta, evde, işyerinde, her yerde katlediliyor. Bu gerçeğe dair bütçenizde de sözlerinizde de tek bir samimi cümle yok. Bu düzenin, bu ihmaller zincirinin, bu karanlığın birinci sorumlusu sizsiniz" dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tepki gösterdi.

"Bütçemiz, iddia edilenin aksine vatandaşlarımızın tamamını kapsayan bir bütçedir. Ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve yaşlıların yanında olan, sosyal korumayı merkeze alan bir bütçedir" paylaşımı yapan Bakan Göktaş'a yanıt veren CHP'li Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, bütçenizi 'kadınları gözeten' bir bütçe olarak sunuyorsunuz. Oysa kadınlar sokakta, evde, işyerinde, her yerde katlediliyor. Bu gerçeğe dair bütçenizde de sözlerinizde de tek bir samimi cümle yok. 'Çocukları koruyoruz' diyorsunuz. Çocuklar, tam da bu açıklamayı yaptığınız Meclis çatısı altında yıllardır istismara uğruyor. MESEM'lerde çalışırken hayatını kaybeden çocuklarımızı da mı korudunuz? Onlar bu bütçenin neresinde, Sayın Bakan?

Yaşlıların yanındayız diyorsunuz. Ama emekli aylıklarından haberiniz yok sanırım. İnsanlara ömür boyu çalışmanın karşılığı olarak yoksulluğu reva görüyorsunuz.

Engelli çocuklarımız, sizin denetlemekle yükümlü olduğunuz özel bakım merkezlerinde yanarak hayatını kaybediyor. ve siz hala bu ülkede engelli çocukların güvende olduğundan söz ediyorsunuz. Bunca acı yaşanırken; katledilen kadınlar için, istismara uğrayan çocuklar için, fabrikalarda, atölyelerde hayatını kaybeden evlatlarımız için; tek kelime etmiyorsunuz, sesiniz çıkmıyor. Bu düzenin, bu ihmaller zincirinin, bu karanlığın birinci sorumlusu sizsiniz. ve sonra çıkıp diyorsunuz ki: 'Bu bütçe ailelerin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların dostu bir bütçedir.' Böyle dostluk olmaz olsun, böyle bütçe olmaz olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title