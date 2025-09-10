CHP, Kadıköy'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingini Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - Kadıköy'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Biz milletin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Siyasi partilerin karar organları örgütleridir, kongreleridir. Kongrelerin vermediği yetkiyi mahkemelerden arayanlara da diyoruz ki: O yol çıkmaz sokaktır" dedi.

CHP, Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Zeybek, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın 19 Mart sivil darbesinden sonra milletle bir araya geldiği ve artık bunun bir eylemselliğe dönüştüğü toplantılarımızın 53'üncüsünü Kadıköy Meydanı'nda yapıyoruz. Burası yüz binlerce insanı alan devasa bir miting alanı. Burada miting yapmak, burada toplanmak cesaret ister. Millet akın akın geliyor. Herkesin bilmesi gereken bir şey var: Bu ülkede artık insanlar, 102 yıllık Cumhuriyet'in demokrasi kazanımlarının elinden gitmesine asla müsaade etmez.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde geçmişte görev yapmış olan kim olursa olsun, bugün iktidarla, sarayla açık açık ya da gizli kapaklı iş birliği yapıyorsa, bu millet, bu halk onu mutlaka tarihin bir yerinde not edecektir. Onlara siyasetin içinde yer vermeyecektir.

Yani, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin birinci partisine, 47 yıl sonra Türkiye'nin açık ara yüzde 38 oyla birinci partisinin en büyük iline kayyum atanması tek kelimeyle rezalettir ve Türk demokrasisi açısından büyük bir utanç kaynağıdır. Bundan kurtulacağız, göreceksiniz. Biz milletin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Siyasi partilerin karar organları örgütleridir, kongreleridir. Kongrelerin vermediği yetkiyi mahkemelerden arayanlara da diyoruz ki: O yol çıkmaz sokaktır."