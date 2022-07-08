CHP İzmir Milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya Menderes Tepkisi: "Yargılanacaksın Suçişleri Bakanı"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir milletvekilleri, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert eleştiriler yöneltti. Murat Bakan, "Senin kimlerle, hangi suç örgütleriyle ilişkin olduğunu Türkiye biliyor. Türkiye'de suçla mücadele edip suçlularla fotoğraf veren tek içişleri bakanısın. Senden de hesap soracağız. Adliye koridorlarına gözaltına alınarak, mevcutlu getirilerek yargılanacaksın" diye seslenirken; Atila Sertel, "Mustafa Kayalar yalnız değildir. Yalnız kalmayacak. 'Suçişleri Bakanı' haddini bileceksin" dedi. Bedri Serter ise "Bize çamur atmaya çalışıyorlar. Biz çamur tutmayız. Çamurun içindekiler, bataklığın çocukları" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından bugün Menderes Belediyesi önünde Mustafa Kayalar'a destek için basın açıklaması yapıldı. CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Atila Sertel, Murat Bakan, Bedri Serter, Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Ednan Arslan da Kayalar'ın görevden alınması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko kararın siyasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına nasıl bir siyasi soykırım uygulandığını görüyorsunuz. Yan yana omuz omuza leş kargalarına karşı mücadele etmek boynumuzun borcu. İlk seçimde başta Recep Tayyip Erdoğan'ı, AKP'yi MHP'yi sandıkta alaşağı edemezsek bize yazıklar olsun. Türkiye'de artık tünelin ucu göründü. Tünelin ucunda eşitlik, özgürlük, demokrasi, kardeşlik, barış var" dedi.

ATİLA SERTEL: "SUÇİŞLERİ BAKANI HADDİNİ BİLECEKSİN"

Kayalar'a destek olmak için belediye önünde toplananların Türkiye demokrasi tarihinde tarih yazdığını söyleyen Atila Sertel, şöyle konuştu:

"Bir araya geldiniz, omuz omuza, yürek yüreğesiniz. Bu haksızlıklara karşı mücadelenin tam içindesiniz. Adı suçişleri bakanlığına çıkmış, mafya ile kötü insanlarla her türlü karanlık işlere bulaşmış insanlarla fotoğrafları medyada çerçevelenen o AKP genel başkanının kuklasına seslenmek istiyorum. Sen bir kuklasın. Bütün iradeni, düşüncelerini, söylediklerini satarak AKP içinde yer almış, kendine bakanlık bulmuş ama adını karanlık ilişkilerden sıyıramamış biri olanak pırıl pırıl başkanlarımıza ne dil uzatabilirsin ne de onlar hakkında karar alabilirsin. Seni Türkiye tanıyor, biliyor. Eğer adalet varsa, hukuk varsa, mahkemeler varsa sen kendini onların yerine koyamazsın. Mustafa Kayalar adaletin önüne çıkmış, serbest kalmış. Hakim onu görevinin başına emanet etmiş. Sen Menderes halkının oylarını çalamazsın. Menderes halkına hareket edemezsin. Onları yok sayamazsın. Haddini bileceksin. 'Suçişleri Bakanı' haddini bileceksin. Halk geleceğinin güzel olmasını istiyor. Halkın önünde hiç kimse duramaz. AKP Genel Başkanı ilk seçimde seni göndereceğiz. Halkımızın namuslu, temiz, dürüst oylarıyla göndereceğiz. Çaldığın her kuruşun hesabını halka vereceksin. Mustafa Kayalar yalnız değildir. Yalnız kalmayacak."

MURAT BAKAN: "SUÇİŞLERİ BAKANI YARGILANACAKSIN"

CHP'nin hukukçu vekili Murat Bakan ise şunları söyledi:

"1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. 90'dan beri hukuk içinde olan biriyim. Şu an yargıda kim Hak Yol'cu, kim Menzil'ci, kim Nur Cemaati'nin bilmem ne kolundan. Bu konuşuluyor. Yargıyı tarikatların cemaatlerin arka bahçesi haline getirdiler. Hakimler Savcılar Kurulu diye bir kurul var. 13 üyesi var. 4 üyesini Cumhurbaşkanı atıyor. 7 üyesini de Meclis'te çoğunluğuna dayalı olarak AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı atıyor. O HSK'nın atamasını, terfisini yaptığı savcı işte bu operasyonu yapan. Ona sesleniyorum. Biz buradayız. Biz hayatımızı, ömrümüzü adalete vermiş insanlarız. Biz bu operasyonları FETÖ'den tanıyoruz. FETÖ ile iltisaklı Ankarası, Bursası, Balıkesir'i, İstanbul'u, 750 milyon dolara dinozor parkı yaptıran başkanları görevden el çektirdiniz. Hiçbir soruşturma başlatmadınız. Kamu kaynaklarını yandaşlarına aktaran, geçmediğimiz otoyollara, uçmadığımız havalimanlarına para ödettiren, dünyanın en çok ihale alan 5 şirketini rekorlar kitabına sokan iktidar utanmadan Menderes Belediyesi'ne operasyon yapıyor. Bu yargı operasyonu değil, siyasi operasyondur. Bir belediye başkanı, 8 ay süren soruşturma sürecinde görevinde kalacak. Çağırıldığında ifade verecek. O başkanı gözaltına alacaksınız. Sabaha kadar ifade versin diye bekleteceksiniz. Sabah getireceksiniz. Çağırdığınızda gelen belediye başkanı. Bu hukuksuzluk değil, terbiyesizliktir. Sonra adli kontrolle bırakacaksınız çünkü elinizde bir şey yok. Arkasından bunu bahane edip görevden uzaklaştıracaksınız. Hiçbir şeye sessiz kalmadık, buna da kalmayacağız. Devletin dini adalettir. Adaletle yönetilmeyen devlet yıkılmaya mahkumdur. 8 ay önce gelip bu operasyonu yapan cumhuriyet savcısına sesleniyorum. Bu işin arkasında kimler var biliyoruz. Sizi takip ediyoruz. Hukuk çerçevesinde davranmak zorundasınız. İçişleri, Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Senin kimlerle, hangi suç örgütleriyle ilişkin olduğunu Türkiye biliyor. Türkiye'de suçla mücadele edip suçlularla fotoğraf veren tek İçişleri Bakanı'sın. Senden de hesap soracağız. Adliye koridorlarına gözaltına alınarak, mevcutlu getirilerek yargılanacaksın Suçişleri Bakanı."

"BİZ ÇAMUR TUTMAYIZ"

Bedri Serter de hükümeti eleştirirken, "Bunların korkuları Atatürk Cumhuriyeti'nden. Bunların korkuları bizlerden. Gidişine az kaldı. Kamyonlarının lastikleri jant tutmuyor artık. Direksiyonu kalmadı, vitesi yok. Bize çamur atmaya çalışıyorlar. Çok çalışırsınız. Biz çamur tutmayız. Çamurun içindekiler, bataklığın çocukları. Hep bir aradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünün sahibiyiz. Ayak oyunlarınız artık yetti. Yeni doğan bebeğin 55 milyon borcu var. Beceriksizler, ahlaksızlar. İnsanlar aç yatıyor" diye konuştu.

BAYIR: "ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Algı operasyonu yapıldığını öne süren Tacettin Bayır, "Menderes ne bir ilk ne de bir son olmayacak. Seçimlerde sandıklarda İzmir'i kazanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlarımıza bu tür düzenlemelerle bir algı operasyonu yapıyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. İzmir'i kazanamayacaklarını biliyorlar. 'Sandıkta kazanamadığımız İzmir'i başkanlara çamur atarak alabilir miyiz' diye düşünüyor" dedi.

MAHİR POLAT: "HODRİ MEYDAN"

İktidarın CHP'yi karalayarak kendisini kurtarmaya çalıştığını belirten Mahir Polat, "Mesele yolsuzluk batağındaki iktidar. Türkiye'yi yok etmiş bir iktidar. Ancak CHP'yi karalamakla kurtulacağını sanan bir iktidar. Emek emek yoğrulduk. Savaş meydanlarından çıktık. Hodri meydan, Memleketin her yerini tahrip ettiler. Bir avuç kemik yalayıcısıyla memleketi yok ettiler, gidiyorlar. Karşısında adaletle hukukla kalkınacak bir Türkiye geliyor. Biz halkız, bizden korkmayın" yorumunu yaptı.

"ANCAK ZEYBEK OYNARKEN ÇÖKERİZ"

CHP'li Ednan Arslan ise şunları kaydetti:

"Mustafa Kayalar'ı görevden alınca sanıyorlar ki Menderes sinecek. Müfettişleri gönderince Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geri adım atacak. Ne söyleyeceğimiz sözden bir kelime eksiltiriz ne bir adım geri adım atarız. Bizler İzmirliyiz. Ancak zeybek oynarken çökeriz. Tam bağımsızlık mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 'Namuslular namussuzlar kadar cesaretli olmadıkça kurtuluş yok' diyen İsmet Paşa'nın yol arkadaşlarıyız. Menderes'te aslan kesilen Suçişleri bakanı sana sesleniyorum. İki tane bakanın huzurunda Antalya'da bir belediye başkanı alınan rüşveti açıkladı. Ne yaptın ona? Hiçbir şey. Dedin ki 'Ayda 10 bin dolar siyasetçi var' ne yaptın, hiçbir şey. Bu memleketin 128 milyar doları arka kapılarda satılırken ne yaptın? Bir bakan kendi bakanlığına dezenfektan satarken ne yaptın? Uyuşturucu baronları serbest bırakılırken ne yaptın? Senin cesaretin bu kadar mı?"

ANKA / Güncel