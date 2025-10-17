CHP İzmir Kongresi: Aylin Nazlıaka İktidar Vurgusu Yaptı

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı kongresinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Yolumuz iktidar yolu! Haklıyız, güçlüyüz ve biliyoruz ki kazanan biz olacağız" dedi.

39'uncu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Olağan İl Kongresi Celal Atik spor salonunda devam ediyor. Kongre salonunda ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aylin Nazlıaka, "İzmir'in 39'uncu olağan kongresini gerçekleştiriyoruz. İzmir'de bir kez daha Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatacak ve aynı zamanda geleceği inşa edecek kadroları belirleyeceğiz. Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz; aynı zamanda ilk seçimlerde ülkemizi yönetecek kadroları belirliyoruz. Sadece bir kongre yapmıyoruz; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var: Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi." sözünden aldığımız güçle bu iki onura sahip çıkıyor ve onları sonsuza kadar yaşatmanın inancını, yürekten gelen mücadelesini pekiştiriyoruz" dedi.

Nazlıaka sözlerine şu şekilde devam ettti:

"Bugün burada sadece İzmir'i yönetecek kadroları belirlemiyoruz; iktidara giden yolun taşlarını döşüyoruz. O yüzden son derece coşkulu bir ortamdayız. İnanıyoruz ki, güzel İzmir'de var olan eşitlik, demokrasi ve adalet anlayışı, ilk seçimlerden sonra tüm Türkiye'ye yayılacak. Bütün çabamız bunun içindir. Buradan bir kez daha erken seçim çağrımızı yineliyoruz. Çünkü artık iktidarın baskı, sindirme, susturma ve korkutma politikaları gerçekten de buramıza kadar geldi. Halk da "Yeter artık!" diyor, yaka silkiliyor.

Elbette yol arkadaşlarımız cezaevindeyken ya da evde tutsak edilmeye çalışılırken kalbimiz bir an olsun onlardan ayrı atmıyor. Dolayısıyla bir an önce mücadele arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını arzu ediyoruz.

Partimize yönelik büyük bir kuşatma var; hem kayyum darbesi yapılmaya çalışılıyor hem de 19 Mart sivil darbesiyle karşı karşıyayız. Ama bütün bunlara rağmen biz, bir ve beraber olmayı her zamankinden daha güçlü bir hale getirip kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz iktidar yolu! Haklıyız, güçlüyüz ve biliyoruz ki kazanan biz olacağız."