CHP İzmir İlçe Örgütlerinden Hakkında Soruşturma Başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Destek Eylemi: "Tunç Soyer Kolay Lokma...

CHP İzmir ilçe örgütleri, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, “Tunç Soyer’in yanındayız, hem İzmir’e hem özgürlüğe hem Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacağız” denildi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da “Tunç Soyer boğazınıza oturur, kolay lokma değil. Arkasında Mustafa Kemal’in askerleri var” diye konuştu. Soyer ise “100 sene önce kapanan defteri tekrar açmak istiyorlar, yok öyle yağma. Mustafa Kemal Atatürk, 100 sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin asla mezesi olamaz” ifadelerini kullandı.

SULTAN EYLEM KELEŞ

CHP İzmir ilçe örgütleri, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, " Tunç Soyer'in yanındayız, hem İzmir'e hem özgürlüğe hem Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacağız" denildi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da "Tunç Soyer boğazınıza oturur, kolay lokma değil. Arkasında Mustafa Kemal'in askerleri var" diye konuştu. Soyer ise "100 sene önce kapanan defteri tekrar açmak istiyorlar, yok öyle yağma. Mustafa Kemal Atatürk, 100 sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin asla mezesi olamaz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinden alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütleri, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası'nda ziyaret etti. Egemenlik Binası önünde toplanan CHP ilçe örgütü üyeleri de "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Dik dur eğilme, İzmir seninle", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını attı.

Ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Egemenlik Binası önünde yapılan açıklamada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Sekreteri Özlem Ünal, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Yüksel Taşkın da yer aldı.

"TUNÇ SOYER'İN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

İlçe örgütleri adına konuşan CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, "Bu soruşturma bir kıyaslamadır. Bu kıyaslama, Vahdettin ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyaslamasıdır. Bu kıyaslama, saltanat sevdalıları ile Cumhuriyet sevdalılarının kıyaslamasıdır ve bu kıyaslamada bizim tarafımız bellidir. Biz Cumhuriyet'ten tarafız, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten tarafız ve Cumhuriyet'in çağdaş kadınları olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"TUNÇ BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ, HERKES BUNU BÖYLE BİLSİN"

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan da "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Başkan'ın 2. yüzyıla giriş kutlamalarında Atatürk'ün Nutuk kitabındaki sözlerini canlandırması gericileri, yobazları, Cumhuriyet düşmanlarının hedef göstermesiyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve başka belediye başkanlarımıza da saldırmaktalar. İzin vermeyeceğiz. Bu konuda Tunç Başkanımızın arkasındayız. İzmir örgütü olarak da hem İzmir'e hem özgürlüğe hem de Atatürk'e sahip çıkacağız. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu.

"TUNÇ SOYER KOLAY LOKMA DEĞİLDİR, BOĞAZINIZA OTURUR"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da " Tunç Soyer'in arkasında Mustafa Kemal'in askerleri var" diyerek şöyle şöyle konuştu:

"Hepinizin gördüğü üzere burada Kuvayı Milliyecilerin torunları var. Burada memleketi terk edip parsel parsel bırakıp yok eden Vahdettin'in torunları yok. Biz inadına Mustafa Kemal Atatürk, inadına demokrasi, inadına Cumhuriyet Halk Partisi ve inadına Cumhuriyet değerleri diyeceğiz ve bunu söyleyen Tunç Soyer'e tüm il, ilçe örgütlerimizle, halkımızla, işçilerimizle, emekçilerimizle birlikte sahip çıkmaya geldik. Başkanımız bir Sayıştay denetlemesi geçirdi, zerre kadar bir sorun bulamadılar. Bula bula Nutuk'tan alıntıladığı konuşmasından bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Yemezler, o kadar kolay değil. Tunç Soyer boğazınıza oturur, kolay lokma değil. Arkasında Mustafa Kemal'in askerleri var"

"100 SENE ÖNCE KAPANAN DEFTERİ TEKRAR AÇMAK İSTİYORLAR, YOK ÖYLE YAĞMA"

Destek ziyaretinde bulunanlara teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları ifade etti:

"Nasıl gurur duyduğumu, nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Çünkü Cumhuriyet insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri ve Cumhuriyet bu devrimi, saltanata karşı yaptı. 100 sene o defter kapandı. Saltanat bitti, Cumhuriyet başladı ve 100 senedir biz bu topraklarda onun erdemleriyle, onun değerleriyle vefa içinde, barış içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu Cumhuriyet devriminin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla o 100 sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin mezesi olamaz. Biz sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 sene önce kapanan bir defteri tekrar açmak istiyorlar. Yok öyle yağma, yok öyle yağma! Biz Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bekçisi olmaya devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i taşımaya devam edeceğiz. İzmir bunun öncüsü olmaya devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk yaşasın, Cumhuriyet ilelebet yaşasın, yaşasın İzmir! Sağ olun, var olun kardeşlerim"