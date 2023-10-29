CHP İzmir İl Örgütü'nden 29 Ekim Kutlaması... Soyer: "Cumhuriyet'in Kazanımlarını Tasfiye Etmeye Çalışanlara Asla Geçit Vermeyeceğiz"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını düzenledikleri alternatif törenle kutladı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gaflet içinde Cumhuriyet'in erdemlerini ve kazanımlarını tasfiye etmeye çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlama töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, il milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri ile çok sayıda yurttaş yer aldı.

"CUMHURİYET'İ KORUMAK GENÇLERİN GÖREVİ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılışını gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu, gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, bildiğiniz gibi; Nutuk, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ile biter ve o hitabe Atatürk'ün sizlere vasiyetidir. Atatürk Cumhuriyet'i sizlere emanet eder. Onun için Cumhuriyet'in gerçek sahibi sizlersiniz. O nedenle Cumhuriyet'i korumak, geliştirmek, daha ileri noktalara taşımak herkesten önce sizin görevinizdir. Çünkü Atatürk herkesten daha çok sizlere güvendi. En büyük eserim dediği Cumhuriyet'i sizlere emanet etti ve bugün o emanete daha fazla sahip çıkma zamanı. Gelin Cumhuriyet'in ne olduğunu yüz yıldır anlamayanlara bir kez daha birlikte anlatalım. Cumhuriyet, milliyetçiliktir. Cumhuriyet, laikliktir. Cumhuriyet, devrimciliktir. Cumhuriyet, halkçılıktır. Cumhuriyetçilik, Atatürkçülüktür. Atamızın dediği gibi Türk milletine en çok yakışan yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet!"

"CUMHURİYET CESARETİ PERÇİNLEDİ, ULUSLARA İLHAM VERDİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Cumhuriyet'in barışın teminatı olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Bugün, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyet emperyalizm karşısında, tarihin gördüğü en büyük zaferi kazanan ve o zaferi barışla taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanıdır. Tarihte şiddet kullanılmadan gerçekleşen ve yüz yıldır devam eden en büyük devrimdir. Bu tarihi günde büyük Atamızı ve tam bağımsız bir memleket için canlarını siper eden aziz kahramanlarımızı milletle anıyoruz. Onların bize bıraktığı Cumhuriyet, bu topraklarda egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Cumhuriyet'imizin ilanı bu cennet vatanın sınırlarını aşan çok büyük bir ateş yaktı.

İşte o ateş tüm mazlum milletlerin yüreklerindeki cesareti perçinledi. Bağımsızlığı için mücadele eden tüm uluslara ilham verdi. Bu insanlık eseri 100'üncü yaşında Atamızın 'yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle tarif ettiği dünya barışının teminatı olmaya devam ediyor. Cumhuriyet'i ikinci yüz yılında demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle ve refahla taçlandıracak olan bizleriz. Omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. İkinci yüz yılda Cumhuriyet bayrağını daha ileriye taşıyacak olanlar Cumhuriyet Halk Partililerdir, bu uğurda gecesini gündüzüne katanlardır. Biz cepheye yalın ayak cephane taşıyan Anadolu kadınıyız, yedi düvele meydan okuyan Kuvayı Milliye'yiz. Biz 'Sen başla, bitiren bulunur' diyen memleketin istiklal mücadelesini ateşleyen Hasan Tahsin'iz. Biz bu ülkenin kurucu iradesiyiz. Gaflet içinde Cumhuriyet'in erdemlerini ve kazanımlarını tasfiye etmeye çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, Biz İzmir'iz. Biz Cumhuriyet'iz. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk ve aziz kahramanlarımız var. İyi ki ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti var. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı kutlu olsun, ilelebet yaşasın Cumhuriyet!"

"BİZ GÜCÜMÜZÜ CUMHURİYET'TEN ALIYORUZ"

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan da gençliğin gücünü Cumhuriyet'ten aldıklarını vurguladı:

"Bugün yozlaşmış, çürümüş ve ülkeyi gözden çıkarmış yönetim anlayışının bizi sokmaya çalıştığı kalıpları reddediyor, o kalıpları parçalıyoruz. Biz gücümüzü haramzadelerin saraylarından, halkı fakirlikten kırılan Arap ülkelerine özenen demokrasi düşmanlarından, kindar gençlik hayali kuran bölücülerden almıyoruz. Biz gücümüzü Cumhuriyet'ten, Cumhuriyet'e aşık milletten, öleceğini bile bile Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da göğsünü kurşunlara siper eden şehit yoldaşlarımızdan alıyoruz. Bu güç yıkar geçer sarayları. Bu güç demirden pençe, çelikten zırh olur Cumhuriyet'e. Bu güç "Korkmuyoruz, silip atacağız sizi de, kahrolası zihniyetinizi" de dedirten haykırışta mevcuttur"