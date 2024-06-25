CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, yeniden aday olduğunu açıkladı

(İZMİR) – CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, 6 Temmuz'da yapılacak İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'nde yeniden aday olduğunu açıkladı.

CHP İzmir'de 29 ilçede kadın kolları kongreleri tamamlanırken gözler 6 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan il kadın kolları kongresine çevrildi. İl kongresinde kimler aday olacağı merak edilirken mevcut CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, bugün basın açıklamasıyla göreve yeniden talip olduğunu resmi olarak açıkladı.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen açıklamaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe kadın kolları başkanları da katıldı. Uçar, açıklamasında eşit temsiliyet ve iktidar vurgusu yaptı.

Uçar, şunları söyledi:

"Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak partimizin bu başarısında kadın kolları olarak kararlı, örgütlü ve eş güdümlü olarak yürüttüğümüz çalışmaların payı büyüktür. Önümüzdeki hedefimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşımaktır.

Eşitlik için, demokrasi için, laiklik için, kadının insan hakları müdahalesini büyütmek için, birlikte el ele, kol kola, yürek yüreğe mücadeleyi ileriye taşımak için değişimin gücü ile partimizi iktidar yapmak için yeniden Kadın Kolları İzmir İl Başkanlığı'na adayım. Kadınların kazanılmış haklarını savunmak, gasp edilen haklarımızı söke söke geri almak için adayım.

Çünkü kadın mücadelesi, bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin en büyük gücüdür. Kadın mücadelesi; adalet, demokrasi, eşitlik mücadelesinin lokomotifidir. Bir defa daha 'kadınlar birlik olsa dünya oynar yerinden' diyoruz. İzmir İl Kadın Kolları olarak partimizin gövdesini oluşturduğunu, parti içi organlarda ve yönetimin her kademesinde eşit temsiliyetin hakkımız olduğunu kabul ettirmek ve bu haklarımızı almak için mücadele edeceğimizin bilinciyle 'ben değil biz varız diyoruz."

"O, MYK kararıdır"

Geçtiğimiz haftalarda gerçektirilen ve hazirun listesinin çalındığı iddialarının kavgaya dönüşmesinin ardından iptal edilen Buca İlçe Kadın Kolları Kongresinin il kongresine yetişip yetişmeyeceğine ilişkin soruya da Uçar, "Sanırım yetişecek. O, MYK kararıdır. Genel merkezden haber geldiğinde açıklamayı yapacağım" yanıtını verdi.