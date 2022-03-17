CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması

İZMİR (DHA) - CHP İzmir İl Başkanlığı'nca Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapılırken, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi ve tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı tanınması gerektiği belirtildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Meydanı'nda memur sendikalarının temsilcileriyle birlikte basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Yerel-Sen Şube Başkanı Ömer Eşki ve çok sayıda memur katıldı. Açıklamada; tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı tanınması, sosyal denge tazminatındaki üst sınırın kaldırılması ve sözleşmeli personele kadro verilmesi gerektiği dile getirildi.