CHP İzmir İl Başkanlığı bayramlaşma töreni düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kültürpark İzmir Sanat'ta düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, CHP İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, ülkenin önünde büyük bayramlar olduğunu belirterek, "Yarın bayramımız var, 3 gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var ve arkasında büyük bayramı bekliyoruz." dedi.

Milletvekili adayları da partililerin bayramını kutlayan birer konuşma yaptı.