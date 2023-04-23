CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk sunma törenine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ifadesi olduğunu söyledi.

Soyer, Atatürk'ün izinden yürüyerek çocuklara sahip çıktıklarını belirterek, "Çocukların hayallerinin gerçek olduğu bir ülke için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Millet İttifakı'nın İzmir milletvekili adayları törenin ardından anıt önünde fotoğraf çektirdi.