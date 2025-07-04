CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Aslanoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar ile kooperatiflerin denetim raporları ve soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında ortaya çıkan değerlendirmeler ile iddialara yönelik sorular yöneltildi.

Bir dönem başkanlığını yaptığı İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinin ne amaçla kurulduğu sorusuna Aslanoğlu, şu yanıtı verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle anlaşma imzalayarak gecekonduların yerine depreme dayanıklı evler yapmayı vadetti. Müteahhitler karlı olmadığı için ihaleye girmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, maalesef hak sahiplerine depreme dayanıklı konut vaadini yerine getiremedi. Sözleşme gereği, İZBETON AŞ inşaatları yapacak, hak sahiplerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesi gereken evleri verecek, geri kalan evler de İZBETON AŞ'nin yapım faaliyetine karşılık İZBETON AŞ'ye ait olacaktı. Fakat İZBETON AŞ temel kazılarına başladıktan sonra kaynak yetersizliğinden dolayı inşaatı tamamlayamadı. Bu projenin fikir babası Şenol Aslanoğlu denilse de ben değilim. Ben süreci sonradan öğrendim ve dahil oldum. Bu metot ile kentsel dönüşümün yapılabileceğini gören belediye yetkilileri, kooperatifler vasıtasıyla bu işin yapılabileceğine kanaat getiriyorlar."

CHP İzmir İl Başkanı olması nedeniyle protokol üyeleriyle toplantılarda bir araya geldiğini anlatan Aslanoğlu, gözaltına alınmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İnşaatların 1 yıl 1 ay İZBETON AŞ tarafından geciktirildiğini savunan Aslanoğlu, "Toplam inşaat süresinin 2-3 yıl olduğu bir işte 1 yıl 1 ay çok uzun bir süredir. Henüz İZBETON AŞ'nin sözleşme hükümleri gereği ne zaman kazdığı ve görevini yerine getirdiğini bilmiyoruz. Burada suçlanacak birileri aranıyor ise yapması gereken işi yapmayan belediye yetkilileri gerekli açıklamayı yapmalıdır. Bilirkişi raporunda, kooperatifin kaç para topladığı ve topladığı paradan alt yükleniciye ne kadar ödeme yaptığı yazmamaktadır. Kaç para toplanarak inşaat yapıldığı asıl sorundur. Yani topladığınız paranın inşaatın bugünlere geldiği seviyenin karşılığı olup olmadığıdır." ifadesini kullandı.

Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON AŞ'nin işleri zamanında yapmadığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Daha önce de belirttiğim gibi inşaatlardaki gecikmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, İZBETON yetkili teknik personeli ve zamanında yapması gereken işi yapmayan, zamanında kazmayan, zamanında inşaat projelerini tamamlamayan İZBETON personeli, zamanında inşaat ruhsatını almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm personelleri sorumludur. Gecikmenin, müteahhidin yavaş iş ve işlemler yaptığından kaynaklandığına yönelik dosyada tek bir kanıt yoktur."

Mağdurlardan O.K'nin, "Çözüm için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını aradığını, ilgili kurumun da kendisini CHP Genel Başkanlığına yönlendirerek şikayetçi olduğu" yönündeki beyanının sorulduğu Aslanoğlu, "Bahse konu kooperatifin ne üyesi, ne denetçisi, ne de yöneticisiyim. Yani benim bu etap ile ilgili birine iş verme gibi bir yetkim yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Aslanoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı A.A.Ö'nün ifadeleri de mağdur sıfatıyla soruldu.

A.A.Ö'nün, "zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğunu ve bu işlemi belediyenin yapmasını istediği" yönünde beyanına karşı Aslanoğlu, şunları ifade etti:

"A.A.Ö, kentsel dönüşüm işi kendisinin istediği müteahhitlere verilmediği ve kooperatifler, yani vatandaş kendisi yaptığı için bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. Bundan dolayı da bütün süreci yavaşlatmaya, geciktirmeye çalışmıştır. İş ve işlemlerin tamamlanmaması için kötü niyetle hareket eden bir şahıstır. Bu sebeple eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer tarafından durum tespit edilmiş, daire başkanlıkları kapatılmış, adı geçen hanımefendi o görevden uzaklaştırılmıştır. Bundan duyduğu kin ve nefretle beyanat vermiştir."