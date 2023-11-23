CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan, Soyer'e Destek Ziyareti: "Tunç Soyer Yalnız Değil Değildir, Bu Yolu Yalnız Yürümeyecek"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aslanoğlu, “Bunun bir hesaplaşma olduğunun farkındayız... Tunç Soyer yalnız değildir, bu yolu yalnız yürümeyecek” dedi. Soyer de “Tam yerel seçime giderken CHP’li belediyeler üstünde bir baskı, sindirme yapmak istiyorlar ve gözümüzü korkutmak istiyorlar. Gözümüz korkmaz, biz sonuna kadar bulunduğumuz yerde dimdik durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aslanoğlu, "Bunun bir hesaplaşma olduğunun farkındayız... Tunç Soyer yalnız değildir, bu yolu yalnız yürümeyecek" dedi. Soyer de "Tam yerel seçime giderken CHP'li belediyeler üstünde bir baskı, sindirme yapmak istiyorlar ve gözümüzü korkutmak istiyorlar. Gözümüz korkmaz, biz sonuna kadar bulunduğumuz yerde dimdik durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası'nda ziyaret etti.

"TUNÇ SOYER YALNIZ DEĞİLDİR, BU YOLU YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Yarım saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle öğrendik ki; büyükşehir belediye başkanımıza Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğinde yaptığı konuşma hakkında soruşturma açmışlar. Bizler biliyoruz ki; bu soruşturma Tunç başkana, Tunç başkanın konuşmasına yapılan bir soruşturma değil. İzninizle Nutuk'un ilk satırlarını okumak istiyorum: '1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir; Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini ayakta tutabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş'. Tunç başkan Nutuk'un ilgili bölümünü okumuştur. Bu okuduğu bölümde, bunların itiraz ettiği kısım hangi kısımdır? Padişah Vahdettin'in ülkeden kaçtığına mı itiraz ediyorlar, kaçmadığını mı iddia ediyorlar? Yoksa o günkü hükümetin başında olan Damat Ferit Paşa'nın Ata'nın dediği gibi aciz, haysiyetsiz ve korkak olmadığını mı iddia ediyorlar? Bizler yüz yıldır olduğu gibi Atatürk'e, Atatürk'ün bize emanet ettiği Nutuk'a, bize gençliğe söylediği ve ülkenin geleceği için yapmamızı istediği her şeye sahip çıkıyoruz. Bu soruşturma büyükşehir belediyemize ya da Tunç başkana açılmış bir soruşturma değil. Bir yıl önce de denediler bunu. Bizler Atatürk'ün düşüncelerine, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun bize bıraktığı her doktrine, her söze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu sözler aynı zamanda bizim sözlerimiz. Bizlere de dava açmak istiyorlarsa sonuna kadar dava açabilirler. Bunun bir hesaplaşma olduğunun farkındayız. Bunun Vahdettin üzerinden başka bir hesaplaşma olduğunun farkındayız. Onların fesli hocaları vardı ya, hatırlarsınız. Fesli hocalarının emrettiklerini bugün gerçekleştirmeye çalıştıklarının farkındayız. Bu kavgayı verdikleri şey; feslilerle, Atatürkçü düşünenler arasında, çağdaş ve medeniyeti savunanlar arasındaki bir kavgadır. Bizim yolumuz da, tavrımız da, duruşumuz da CHP olarak, CHP'nin her bir üyesi, neferi olarak bellidir. Tunç Soyer yalnız değildir, bu yolu da asla yalnız yürümeyecek. Biz partili yoldaşları, çağdaşlıktan, Atatürkçü düşünceden yana olan her birimiz sonuna kadar arkasındayız"

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'LE 100 YIL ÖNCEKİ HESAPLAŞMAYI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Aslanoğlu'nun ardından konuşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"O günü hatırlarsak; İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını bu unvana yakışır şekilde kutladı İzmir. Milyonlar o gün meydanlardaydı. Muazzam bir gönül birlikteliği vardı, muazzam bir coşku ve heyecan vardı ve biz ikinci yüzyılına bu şehri taşırken çok büyük umutlarla o günü yaşadık ve bütün Türkiye'ye yayılan bir coşku vardı. Bugün, üzerinden bir sene geçtikten sonra o günle ilgili soruşturma başlatılması akıl tutulması, kabul edilemez bir şey. Aslında burada sorgulanan, hesaplaşılmak istenen şey Mustafa Kemal Atatürk ve Nutuk'u. Nutuk'u sorguluyorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün o Nutuk'ta söylediğini sorguluyorlar ki bu asla kabul edilemez. Bırakın 100 yıl geriye gitmeyi, önümüzdeki yüzyıla nasıl taşıyacağız bu Cumhuriyet'i, nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız, nasıl büyük hizmetler üreteceğiz, bunun hesabını yaparken adeta bizi 100 yıl önceki o hesaplaşmaya geri götürüp üstelik bu sefer o hesaplaşmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında değil; onun idam fermanını veren, ona suikastlar tertipleyen, onu Anadolu'da isyanlarla yok etmek isteyen saltanatın yanında durarak Mustafa Kemal Atatürk'le 100 yıl önceki hesaplaşmayı yapmaya çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çünkü biz o yüz yıl boyunca Cumhuriyet'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yaşattığı değerlerin, erdemlerin, barışın, refahın hepsinin farkındayız ve bunlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkenin güzel insanları, Atatürkçü insanları, Cumhuriyetçi insanları asla bu hesaplaşmaya izin vermeyecekler. Tabii ki bunun öncülüğünü il başkanımız, il yönetim kurulu üyelerimiz hepsine teşekkür ediyorum, bugün buraya gelip verdikleri destek için. Bu desteğin büyüyeceğini, yayılacağını ve bütün Türkiye'yi sarıp sarmalayacağını düşünüyorum. 100 yıl önce nasıl o saltanat yanlıları bu kadar geriye götürüldüyse, tekrar onların o mevzileri kazanmasına ve bizleri geriye götürmelerine asla izin vermeyeceğiz"

"BANA AÇILAN SORUŞTURMA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SORGULANMASI DEMEKTİR"

Gazetecilerin "Halka bir çağrınız var mı?" sorusunu yanıtlandıran Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkın demeyi zül sayarım. Bu memleketin insanları tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkacaklar. Sadece farkına varsınlar isterim; şu anda bana açılan bir soruşturma aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün sorgulanması demektir. Sadece bunu hatırlatıyorum, yoksa herkes ne yapacağını bilir bu memlekette" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sonrasında genel merkez düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Soyer, "Hem grup başkanvekilimiz, hem parti sözcümüz açıklamalar yaptılar televizyonlarda. Onlara da buradan şükranlarımı sunuyorum, yalnız olmadığımızı hissettirdiler bize. Ben örgütümüzün, hem il örgütümüzün hem milletvekillerimizin daha geniş bir sahip çıkış ortaya koyacağına inanıyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iletişime geçilip geçilmediği sorusuna da yanıt veren Soyer, "Genel başkanla iletişime geçmedim ama genel başkanımız da tabii ki durumun farkında. Daha önce çünkü onun yaptığı açıklamalar var, geçen sene bizim o coşkulu muazzam kutlamaların arkasından yapılan saldırılara verdiği cevaplar var ve çok güçlü cevaplar onlar. Onun ne düşündüğünü biliyorum" diye konuştu.

"BİZİM GÖZÜMÜZ KORKMAZ, DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemi ile ilgili de hakkında soruşturma açılan Soyer, "Bütün düğmelere aynı anda basmışlar ama bunun bir anlamı da şu; tam yerel seçime giderken CHP'li belediyeler üstünde bir baskı, sindirme yapmak istiyorlar ve gözümüzü korkutmak istiyorlar. Gözümüz korkmaz, biz sonuna kadar bulunduğumuz yerde dimdik durmaya devam edeceğiz, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, devrimleri sonuna kadar sahiplenmeye devam edeceğiz.