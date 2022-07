CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Sandık Geldiğinde Sarayı ve Tüm Kabinesini Milletimiz Görevden Alacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin bayramlaşma töreninde, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ı görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Yücel, "Bu algı operasyonları ve CHP'yi karalama girişimleriniz, halkın gönlündeki yerimizi ve milletin iktidarının kurulacağı gerçeğini değiştiremeyecek. Sandık geldiğinde, sarayı ve tüm kabinesini milletimiz görevden alacaktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bayramlaşma töreni düzenledi. Törene CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Mahir Polat, Tacettin Bayır, Ednan Arslan ve Murat Bakan'ın yanı sıra bugün görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

"ÜLKEYE HUZUR GETİRMELERİNİ BEKLEMEK YANLIŞ OLUR"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ülkenin çok zor şartlardan geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin tüm zenginliklerini, tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını kendisi ve yandaşları için kullanma derdine düşmüş bir zihniyetin, milleti her geçen gün yeni krizlerle, yeni sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığı yadsınamaz bir gerçektir. Böylesi günlerde insanlarımız, iktidardan, sıkıntılarını giderecek, dertlerine çare olacak çözümler ve sözler bekliyor. Ama AKP iktidarının ne sıkıntıları çözmeye ne de ülkeye bayram sevincini yaşatmaya niyeti var. Memura, emekliye, asgari ücrete yapılan zamlara baktığınızda, böyle bir niyetleri olmadığını çok daha iyi görebiliyorsunuz. Asgari ücretliye açlık sınırının bile 500 lira altında bir zammı reva gören, yüzde 180'e dayanan gerçek enflasyonu bile kalem oynatarak, makyajlayarak yüzde 79'lara çeken bir zihniyetten iyi niyet beklemek, vatandaşa çözüm, ülkeye huzur getirmesini beklemek yanlış olur."

Yücel, kurbanlıkların asgari ücretlinin bir aylık maaşının yarısından daha fazla olduğunu vurguladı ve "Bırakın kurbanlık almayı, insanlar gramla kıyma almak için dahi kasaba gidemez oldu. Ancak insanların temel gıda maddelerine ulaşamaması, bayramda bile et yiyememesi, kurbanlık alamaması, sarayın umurunda değil" dedi.

"ÖTEKİLEŞTİRİP HEDEF GÖSTERDİLER"

Tek adam sevdası ve AKP zihniyetinin ülkede açtığı yaraların sadece ekonomik buhranla sınırlı olmadığını savunan Yücel, şöyle devam etti:

"20 yıldır ülkeyi kin, öfke ve intikam duygusuyla yönetmeye çalışan, her türlü beceriksizliğini örtmek için toplumun sinir uçlarıyla oynayıp kutuplaştırma politikası izleyen AKP iktidarı, sosyal ve psikolojik olarak da toplumda yıkımlara yol açmıştır. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisine yandaş olmayan ve hakkını aramak için sesini yükselten, adalet isteyen her meslek grubu ve her vatandaş, bu zihniyet tarafından ötekileştirilmiş ve hedef gösterilmiştir. Hedef gösterilen meslek gruplarının başında doktorlarımız ve onların birliği olan Tabipler Birliği ve odaları gelmektedir. Onlara hak aradıkları, insanca yaşam şartları istedikleri için 'Giderlerse gitsinler' diyen, ağır eleştirilerde bulunan düzenin sahipleri, Konya'da bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybeden doktorun ve sekreter kardeşimizin katledilmesinde pay sahibidir. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, sadece yasalarla engellenemez. Onları hedef gösterenlerin, zihniyetini de değiştirmeleri şarttır."

"CHP'Lİ BELEDİYELER MÜFETTİŞLERİN TÜM MESAİLERİNİ HARCADIĞI YERLER HALİNE GELDİ"

Yücel, CHP'deki yükselişin AKP iktidarını tedirgin ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yaratılmaya çalışılan algının tutmadığını, halkın artık suistimal edilen milliyetçilik ve din üzerinden yapılan siyasi oyunlara kulak asmadığını gören iktidar, farklı yollara başvurabiliyor. CHP'li belediyeler, müfettişlerin tüm mesailerini harcadığı, tüm dosyaların didik didik edilerek, hata arandığı yerler haline geldi. Bu baskıyla belediye başkanlarımızı etki altına almaya ve belediye hizmetlerini yavaşlatmaya çalışan iktidar, bugüne kadar bu emeline ulaşamadı."

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI HER ZAMAN ŞEFFAF VE HESAP VERİLEBİLİR NOKTADADIR"

Önceki gün başlatılan soruşturma kapsamında bugün İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'a da destek veren Deniz Yücel, şöyle konuştu:

"Önceki gün Menderes Belediyemizde başlatılan soruşturma sonrasında bilgisine başvurulan ve ardından da görevinin başına dönen Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kayalar, bugün haksız yere ve tamamen siyaseten alınmış bir kararla açığa alınmıştır. Buradan ilan ediyorum; bu soruşturma üzerinden CHP'li belediyelerin yıpratılmak istenmesine, iktidara yürüyen partimize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz. Ne belediye başkanımız ne de bizler, bu soruşturmadan rahatsız değiliz. CHP'li belediye başkanları, her zaman şeffaf ve hesap verebilir noktadadır. Hesap veremez noktada olursa bu konuda ilk adımı partimiz yapar, yapmıştır da. Örneği vardır. Ancak Belediye Başkanımız, soruşturmanın seyrine uygun yürütülmesi için her türlü kolaylığı sağlamışken, adli makamlarla iş birliği yapmışken verilen açığa alınma kararı, akıllara doğal olarak şu soruları getirmekte: Bu operasyon başlamadan sonuç belli miydi? Belediye Başkanı hakkında siyasi iktidar tarafından karar zaten verilmişti de yargıdan istenen sonuç alınmayınca açığa alma tedbiri mi uygulandı? Yoksa bu soruşturma, CHP'li bir belediye başkanı üzerinden CHP'nin iktidar yürüyüşüne gölge düşürmek için bir araç olarak mı kullanılacak? Yargı işini elbette yapacak ama yargı çalışırken onun üzerinden algı yaratma, CHP'ye çamur atma çabalarına girenlere pabuç bırakmayacağız."

BAKAN SOYLU'YA SESLENDİ

Yücel, görevden uzaklaştırma kararının altına imza atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da şu sözlerle seslendi:

"Belediye başkanımızı hiçbir hukuki aciliyet ve gerekçe yokken açığa alma kararını verdiren, neredeyse tüm mafya liderleri, suç baronlarıyla boy boy fotoğrafları olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da buradan bir mesaj verelim. Bu algı operasyonları ve CHP'yi karalama girişimleriniz, halkın gönlündeki yerimizi ve milletin iktidarının kurulacağı gerçeğini değiştiremeyecek. Sandık geldiğinde, sarayı ve tüm kabinesini milletimiz görevden alacaktır. Bu da böyle bilinsin."

ANKA / Güncel